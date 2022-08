Galicia necesita todo un mes de lluvia moderada para superar la sequía

Las lluvias que se esperan sobre Galicia para el final de esta semana y el principio de la que viene no aliviarán la sequía que padece la comunidad. De hecho la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, calcula que para que regrese a una situación de normalidad precisa de un mes de lluvias moderadas y continuadas. Por ello, para que las reservas hídricas "aguanten" hasta la llegada de estas precipitaciones necesarias, insistió en la importancia de que los ciudadanos y empresas hagan un consumo "responsable" de agua, pero sobre todo las administraciones locales, que han de ser "exemplares" en este control en su condición de "titulares dos sistemas de abastecimiento".

A la espera de saber qué tiempo viene en otoño, la preocupación por los niveles de agua de ríos y embalses se mantiene en casi toda la comunidad. En territorio de la Confederación Hidrográfica Miño- Sil, que abarca la mayor parte de Lugo y Ourense, ya ha municipios que han puesto en marcha cortes en el servicio, como Ribadavia. Mientras, en la demarcación Galicia- Costa, preocupan sobre todo en las cuencas de los ríos Lérez, Anllóns, Tambre y Grande —en prealerta—, y el embalse de Zamáns, que surte a los concellos de Baiona y Nigrán y dispone de reservas para en torno a dos meses más.

Precisamente, Vigo, que la semana pasada anunciaba que dejaría de aprovisionarse en esta presa para no perjudicar a sus municipios vecinos, tendrá serios problemas a partir de noviembre si no llueve o si no está concluida para entonces la nueva potabilizadora de la ciudad, advirtió la conselleira. Según explicó Vázquez, aunque el embalse de Eiras está al 77%, lo que garantiza el suministro hasta enero, la estación de tratamiento actual no es capaz de dar agua de calidad cuando las reservas del embalse caen por debajo del 40%, lo que, en caso de que no cambie el panorama, ocurrirá en torno a ese mes. Y no está previsto que esta obra finalice hasta abril.

"Por que en 15 anos non se actuou? ", se preguntó la alto cargo de la Xunta, que subrayó que el abastecimiento de agua es una competencia municipal, como estipula el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, y que el Concello recauda 40 millones cada año por la respectiva tasa.

Sus declaraciones se enmarcan en el enésimo rifirrafe entre el Gobierno gallego y el Ayuntamiento que encabeza Abel Caballero. Así, desde el gobierno olívico acusaron este lunes a la conselleira de "caradura" y de "cinismo" alegando que "la competencia del abastecimiento es municipal, pero la competencia en la ordenación del mapa territorial del agua es de la Xunta", que por tanto "escapa" de poner soluciones a un problema de "su responsabilidad ", como el trasvase para el sur de la provincia que plantean.

INCENDIOS EN OTOÑO

Pero la sequía también tiene otras consecuencias. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, admitió este lunes en Poio que la temporada de incendios se extenderá al otoño ante esta "gravísima" situación.