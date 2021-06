Galicia muestra su condena al crimen de las niñas de Tenerife

Diferentes instituciones, colectivos, asociaciones y partidos políticos despliegan este viernes por toda Galicia diferentes actos, concentraciones y declaraciones públicas para mostrar su enérgica condena por el crimen de las niñas de Tenerife tras el hallazgo del cuerpo de Olivia, la mayor de las dos.

Además, este no fue el único episodio vinculado a la violencia machista conocido en las últimas horas, ya que este mismo jueves un hombre confesaba haber asesinado a su expareja, la menor de 17 años Rocío Caíz, en el municipio sevillano de Martín de la Jara.

Así, en repulsa por estos dos casos, la Plataforma Feminista Galega ha llamado a secundar protestas en los principales municipios de la comunidad a partir de las 18.00 horas de la tarde -la primera se celebra a esa misma hora en Santiago- bajo el lema Inundemos as rúas fronte á barbarie machista!.

A estas acciones se sumarán las que están previstas para a partir de las 20.00 en al menos otros 13 municipios: A Coruña, A Gudiña, Ames, Catoira, Carballo, Lugo, Marín, Nigrán, O Porriño, Redondela, Sada, Vigo y Vimianzo.



Minuto de silencio en Sarria. ANA CASANOVA

A nivel institucional, varios ayuntamientos gallegos ya han protagonizado en la mañana de este viernes concentraciones en repulsa por este crimen. Es el caso del Consistorio de Santiago, cuya corporación ha salido a la Praza do Obradoiro a mediodía para mantener un minuto de silencio en apoyo a la familia de las niñas de Tenerife.

También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado todo su "cariño y apoyo" a la madre y a la familia de Anna y Olivia. "Sin palabras ante semejante aberración", ha escrito, a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a "alzar la voz para denunciar la violencia machista", concretamente este caso de "violencia vicaria", que es "la que se ejerce contra los hijos e hijas para hacerle el mayor daño posible a una madre".

"Como sociedad algo está fallando para que esto siga pasando y hace falta un cambio en las políticas educativas para educar en igualdad. Las madres y las niñas no somos propiedad de nadie y tenemos derecho a hacer nuestra vida como queramos", ha proclamado la líder nacionalista, en declaraciones a los medios este mismo viernes.

Anna e Olivia son hoxe a cara máis cruel do machismo. Non son capaz de imaxinar a dor da nai, a quen lle envío todo o cariño e solidariedade desde a distancia. Hai que educar en igualdade, as mulleres e as nenas non somos propiedade de ninguén. Basta xa de #feminicidios!