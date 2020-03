Galicia mantén activas alertas por case 200 desaparicións, 59 delas de menores

A 31 de decembro de 2019 continuaban activas en Galicia un total de 198 denuncias por desaparición de persoas, das que 59 corresponden a menores de idade, segundo os datos feitos públicos este luns polo Ministerio do Interior, segundo os cales as desaparicións sen resolver a nivel nacional son 5.529.

Con iso, segundo este informe, en Galicia están o 3,6 por cento das denuncias por desaparición que permanecen activas en toda España, o que a converte na sexta maior cifra por comunidades, despois de Andalucía (2.234), Comunidade Valenciana (488), Cataluña (459) e Canarias (405).

Por provincias, 76 destas denuncias activas están na Coruña, 52 en Pontevedra, 38 en Lugo e 32 en Ourense. Ademais, 59 corresponden a menores desaparecidos.

A nivel nacional, o número de denuncias por desaparicións caeu máis dun 11,5% en 2019 respecto das presentadas no ano anterior, até situarse nun total de 26.356 denuncias rexistradas. No entanto, deste total presentado o ano pasado, só 2.451 permanecían activas a 31 de decembro.

O documento foi presentado este luns nun acto no Ministerio do Interior, presidido polo seu titular Fernando Grande-Marlaska. O ministro estivo acompañado polo secretario de Estado de Seguridade, Rafael Pérez; e o xefe do Gabinete de Coordinación e Estudos do Ministerio do Interior, José Antonio Rodríguez González, entre outras autoridades e representantes de familias de persoas desaparecidas.

DATOS COAS DENUNCIAS ANTERIORES. Respecto ao total de denuncias rexistradas desde a creación do Sistema de Persoas Desaparecidas e Restos Humanos sen Identificar (PDyRH) no ano 2010, na base de datos do Sistema atópanse rexistradas un total de 202.529 denuncias por desaparicións de persoas a data 31 de decembro de 2019.

Interior explicou que estas denuncias corresponden principalmente ao período 2010-2019, tempo de funcionamento deste sistema, aínda que inclúen tamén aquelas denuncias anteriores ao ano 2010 que se atopaban pendentes no momento de posta en marcha do sistema.

Así, do conxunto destas denuncias (202.529), atópanse a data 31 de decembro de 2019 en situación de activas 5.529 denuncias, o que supón o 2,73% do total de denuncias rexistradas. Con todo, 188.469 desas denuncias foron cesadas por diferentes motivos, principalmente polo reintegro da persona.

En relación co motivo das desaparicións, a investigación indica que a maioría de denuncias son voluntarias (ao redor do 92%). En canto ás desaparicións involuntarias, estas supoñen o 7% sobre o total de casos coñecidos, mentres que as forzosas sitúanse soamente en torno ao 1%.

Por primeira vez, este informe recolle o concepto de reincidencia. Cando unha persona desaparece, sobre todo cando o fai de maneira voluntaria, en ocasións sucede que se repite a súa ausencia e, por tanto, a denuncia sobre a mesma.

Neste sentido, as non reincidentes supoñen 97.645 denuncias desde o ano 2010, que se corresponden co mesmo número de persoas. En canto aos reincidentes, serían 23.468 persoas, que desaparecen en dúas ou en repetidas ocasións, elevando así a cifra a 202.529 denuncias por desaparición, referidas a 121.113 individuos.

Por sexos, o 58% das denuncias corresponde a homes (119.192) e unhas 41% mulleres (82.470). Con todo, no concernente a denuncias activas (5.529), a proporción de homes é máis de tres veces á de mulleres, 4.221 fronte a 1.248.

DURACIÓN DAS DESAPARICIÓNS. A duración das desaparicións é o tempo transcorrido entre que unha persona desaparece e o momento en que se retira o señalamiento policial sobre ela. Así, a maioría das desaparicións (o 74%) césanse ou résolvense nas dúas primeiras semanas desde a denuncia, unha menor porcentaxe esclarécense entre os 15 a 30 días.

Na súa intervención, Grande-Marlaska puxo de relevo o "compromiso" que existe desde o seu Departamento con familiares e achegados de desaparecidos xa que as desaparicións son "un problema de primeira orde social".

Doutra banda, o ministro do Interior lembrou o paquete de medidas que se puxeron en marcha o ano pasado co fin de mellorar a eficacia nas investigacións sobre desaparicións e que incluía, entre outras novidades, un protocolo común para as Forzas e Corpos de Seguridade ou a nova clasificación para que cada caso e as súas circunstancias poidan ser tratados de maneira única. "Este Protocolo de Actuación que puxemos en marcha o ano pasado achéganos aos estándares internacionais de desaparicións voluntarias, involuntarias e forzosas", engadiu Grande-Marlaska.