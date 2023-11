Galicia se librará de una masa de frío polar por el carrusel de borrascas

Tras el temporal de viento, oleaje y lluvias que han dejado en los últimos días Ciarán y Domingos, el inicio de semana ha llegado con un ambiente más tranquilo. Sin embargo, desde este martes se espera que las temperaturas vayan en descenso en muchos puntos de la Península con noches gélidas—entre 0 y 4 grados— debido a la entrada de una ola de frío polar que no se espera que afecte a Galicia debido al tren de borrascas que se cierne sobre ella.

"En Galicia imos notar pouco ese frío polar que chega do noroeste", explica Juan Taboada de Meteogalicia. Precisamente se prevé que los mercurios desciendan ligeramente este martes por la llegada de un nuevo frente que dejará mínimas de 5 grados en Lugo y 8 en Santiago, pero los próximos días los termómetros se irán recuperando gracias, paradójicamente, a las borrascas.

"Parece contraditorio pero na comunidade non se notará ese descenso térmico que se agarda no resto de España porque as nubes que traen as borrascas cubrirán os ceos e non deixarán pasar ese aire. No resto da Península, a combinación de ceos despexados, aire frío e noites longas será o que deixe en moitas zonas ese frío polar", explica el experto que pronostica que los próximos días seguirá habiendo chubascos constantes, pero menos intensos que la pasada semana.

"Esta semana non agardamos unha meteoroloxía tan adversa como a semana pasada. As borrascas seguirán circulando polo Atlántico norte pero quedaremos en situacións intermedias polo anticiclón que está presente nas Azores", asegura.

El día más preocupante será este miércoles, cuando se esperan en puntos de la comunidad hasta 40 litros por metro cuadrado. "Activaremos un aviso na zona atlántica por estas precipitacións. Algo que non sería excepcional en pleno outono pero ao levar tantos días consecutivos con auga podería xerarse algun problema puntual", dice el experto que avanza que el jueves será el día más apacible de la semana "con certos momentos de tempo seco".

Heladas y nieve

En el resto de España se registrarán desde este martes las primeras heladas en capitales de provincia como Teruel, Burgos, Soria y Cuenca que podrían quedar a 0 grados por la llegada de esa masa de aire frío que cubrirá España y provocará un descenso térmico.

Habrá además nevadas en el noreste a partir de 1.200-1.600 metros, por lo que se podrían acumular algunos centímetros de nieve en la cordillera Cantábrica más occidental.

Ante este panorama, se que prevé que el veranillo de San Martín —una expresión que se refiere popularmente a un periodo anormalmente cálido alrededor del 11 de noviembre— no llegue este año a ningún punto del país.