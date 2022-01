Galicia habilitará 106 plazas de médico especialista en Atención Primaria

Galicia habilitará 106 prazas de médico especialista en Atención Primaria, a "primeira OPE de España" nesta nova modalidade, anunciou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante a sesión de control no Parlamento, unha das medidas para intentar solucionar o colapso neste servizo, agravado coa pandemia.

Núñez Feijóo recriminou ao Goberno que ata o momento rexeite as propostas de Galicia para intentar aumentar o número de médicos e de estar a cometer unha "enorme irresponsabilidade", e acusou á portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, de centrar o seu discurso en dicir que a Xunta privatiza, algo "soez" na súa opinión.

"En Galicia a pandemia está a ser xestionada polos profesionais sanitarios moito mellor que na inmensa maioría de rexións europeas", afirmou Núñez Feijóo, que pediu á líder do BNG que felicite polo menos ao Servizo Galego de Saúde aínda que critique ao Goberno galego.

A deputada nacionalista asegurou que a sanidade galega leva experimentando "unha deterioración" durante anos, que se incrementou coa pandemia, debido ás políticas "privatizadoras" do PP no Goberno galego, das que responsabilizou directamente a Núñez Feijóo.

"Vostede é o privatizador da sanidade e un risco para a saúde dos galegos", espetoulle a portavoz nacional do BNG, que concluíu: "Sóbralle soberbia e fáltanlle propostas".

Pontón insistiu, na súa intervención, en que durante os anos que leva o PP no Goberno galego producíronse moitas manifestacións populares e queixas incluso de profesionais sanitarios, como os dimitidos xefes de servizo da área de Vigo, que censuraron o estado "insostible, inaceptable e deplorable" do servizo.

Núñez Feijóo sinalou que durante este tempo o PP gañou varias veces as eleccións, sinal de que os galegos non opinan o mesmo que o BNG, dixo, e cuestionou que o partido nacionalista non apoie as demandas de Galicia ao Goberno central xa que iso sería "criticar ao PSOE", socio dos nacionalistas en todos os sitios onde goberna.

Segundo o presidente galego, as demandas do BNG son "as mesmas" desde hai anos, independentemente do cambio de século ou da pandemia, e as críticas céntranse en que o PP privatiza e en que faltan 200 millóns de euros en atención primaria.

"Xa temos 200 millóns en atención primaria, pida 200 médicos máis (...) Pero para iso teñen que discutir cos seus socios e non o van a facer porque se cadra o BNG queda sen 200 cargos políticos: prefiren 200 cargos políticos a 200 médicos", concluíu.

Na sesión de control estreouse o novo portavoz do PSDEG, Luís Álvarez, que esixiu ao presidente galego "garantías" de que a Xunta vai xestionar os fondos europeos "de modo obxectivo, transparente e con estrito control parlamentario".

Álvarez reprochou a Núñez Feijóo a escasa execución dos fondos de emprego e cuestionou que o titular da Xunta cuestione a repartición de fondos europeos feito polo Goberno cando Galicia está entre as comunidades que máis diñeiro recibiron.

Núñez Feijóo deu a benvida ao novo portavoz e invitouno a "non facer seguidismo" do Executivo de Madrid, porque "non é boa a defensa sen concesións do Goberno central, sexa dun partido ou doutro"; senón que hai que defender as iniciativas e os intereses de Galicia, un esforzo no que se poderán atopar, dixo.

O presidente galego afirmou que os datos de execución de emprego achegados polo portavoz socialista non son correctos e insistiu en que a Xunta pediu explicacións pola repartición dos fondos de emprego porque a súa xestión corresponde ás comunidades e deberíanse repartir en conferencia sectorial e, con todo, o Executivo quedouse cun 40% desa partida para repartila de modo "discrecional" entre os seus socios.