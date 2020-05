Galicia poderá aplicar franxas horarias por núcleos, como Asturias

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, sinalou que Galicia pode fixar as franxas horarias para que os cidadáns saian a pasear ou a practicar deporte por núcleos de poboación e non por concellos, do mesmo xeito que Asturias.

Un exemplo de como afectaría este cambio apréciase en municipios como Castro de Rei, Outeiro de Rei, Ribadumia ou Cerceda, que excedían por estreita marxe os 5.000 habitantes, e cuxos habitantes poderían ter agora liberdade de movementos porque ningún dos seus núcleos supera ese limiar. Deixarían así de estar sometidos ás franxas horarias.

Pero afecta a moitas máis persoas. Segundo os cálculos da Xunta, máis de 1,1 millóns de galegos (un 47% da poboación) beneficiaríanse desta liberdade horaria, cando agora só era un 17%,

"O propio decreto establece unhas marxes polos cales as comunidades autónomas poden establecer un máximo de máis de 5.000 habitantes", manifestou o presidente do Goberno en resposta a unha pregunta formulada polo deputado do BNG, Néstor Rego, no Congreso dos Deputados.

Na súa intervención, Sánchez, que sinalou que esta formulación do BNG tamén lle foi trasladada "polo presidente Feijoo e polo presidente Barbón", destacou que o Principado de Asturias, a través da Federación Asturiana de Municipios elevou esta consulta á Delegación de Goberno, expuxo que as súas parroquias non se axustaban a este límite dos 5.000 habitantes e permitir con municipios de máis de 5.000, de 6.000 habitantes, ter unha liberdade de movemento".

Dito iso, o presidente do Executivo estatal asegurou que terá en conta a petición dos nacionalistas galegos para que as franxas horarias se poidan fixar por núcleos pero subliñou que esta cuestión "xa vén recollida no decreto".

CRÍTICAS DO PPDEG AO DELEGADO DO GOBERNO. Precisamente, nunha rolda de prensa celebrada este mércores, o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, referiuse á polémica das restricións horarias en Galicia e en Asturias e asegurou que "non ten ningún sentido" que a Delegación do Goberno en Asturias diga que as restricións se aplican por núcleos de poboación e, en Galicia, se diga que "por poboación existente nos concellos".

O dirixente popular explicou que, coa interpretación asturiana, Galicia pasaría dun 17% de poboación con liberdade horaria a algo máis do 47% –o que beneficiaría a 1.100.000 galegos–.

"O Delegado do Goberno en Galicia non se distingue precisamente por defender os intereses dos galegos, pero agradeceriámoslle algo máis de concreción e menos discrecionalidade e menos arbitrariedade", expresou.

Por todo iso, despois das palabras de Sánchez, instou a Javier Losada a pedir desculpas por unha decisión que "castigou ao 30% dos galegos a unhas restricións horarias arbitrarias e non justificadas".

Ademais, o asunto tamén foi levado polos populares galegos ao Congreso e ao Senado, onde os representantes do PPdeG rexistraron senllas preguntas ao Goberno central para que aclarase o criterio de desescalada ao considerar que era "discriminatorio" para Galicia.

Os representantes populares nas Cortes Xerais avogaban por que se tome como referencia o núcleo de poboación e non o municipio á hora de aplicar a norma e emprazaban a corrixir de "forma inmediata" a decisión do delegado do Goberno en Galicia.

"Se o Goberno non foi capaz de coordinar a dous delegados territoriais dificilmente poderá coordinar a resposta de todo un país a esta crise", manifestou a deputada popular Marta González.