Galicia espera recibir de forma inmediata 60.000 test rápidos del Gobierno

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Galicia espera recibir entre este domingo y el lunes un total de 60.000 test rápidos de coronavirus del millón que el titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha avanzado que serían enviados a las comunidades y que son los que "le corresponden por población".



Núñez Feijóo ha participado este domingo en una videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los mandatarios autonómicos en la que las autonomías han demandado al Ejecutivo más material porque hasta la fecha el "90 por ciento del utilizado corresponde al comprado por las comunidades autónomas y solo el 10 por ciento corresponde al Estado".



Sin embargo, ha considerado una "buena noticia" el envío de los test rápidos puesto que "facilitará" la detección de los casos positivos de una forma ágil. No obstante, en el caso de que dichos test arrojen un resultado negativo, Galicia realizará una prueba PCR para contrastar el resultado.



Ha explicado el mandatario gallego, vía telemática, que para Galicia continúa siendo una prioridad el hecho de trabajar con perseverancia para conseguir todos los test "fiables" que sean posibles al entender que "cuantas más personas diagnosticadas, el resto de ciudadanos tendrán más posibilidades de no ser contagiados".



Incluso Núñez Feijóo ha planteado el interés de hacer estudios epidemiológicos en gente sana, o aparentemente sana, que no ha acreditado tener el virus para dar "seguridad a los ciudadanos" por el momento en el que puedan volver a trabajar o viajar.



Todo ello, ha dicho, precisa de unas compras para las que es necesario contar con liquidez en las arcas de las comunidades autónomas por lo que desde Galicia se ha pedido al Gobierno que dé marcha atrás en las medidas que signifiquen una aminoración de fondos a las autonomías.



De este modo ha pedido una rectificación en la decisión del Gobierno de confiscar a las comunidades autónomas los fondos de formación e igual también de vivienda. "Hemos mostrado nuestro rechazo a la decisión y le hemos pedido que lo deje sin efecto; no parece razonable que un Gobierno tome decisiones y que las pague otro Gobierno".