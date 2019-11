Galicia escora a la izquierda pese a la recuperación del PPdeG y la irrupción de Vox

El día después y con la excepción de Ciudadanos, que se quedó sin argumentos al desaparecer del mapa autonómico, en Galicia todos ganaron las elecciones; incluso los que no se presentaron a ellas, como En Marea, o los que no obtuvieron representación, como Vox. Lo habitual en cualquier jornada de resaca electoral. Lo insólito es que la inyección moral fue tal que buena parte de los aspirantes ya se ven también ganadores de las elecciones gallegas del año que viene.

La remontada del Partido Popular invita a los de Alberto Núñez Feijóo al optimismo, mientras que la izquierda también sale reforzada en términos de bloque, porque Galicia escoró el 10-N un poco más hacia ese lado. Y aunque extrapolar los resultados de unas generales a unas autonómicas resulte una temeridad, el arco parlamentario que se dibujaría el próximo otoño lo confirma: PP y PSOE prácticamente empatarían con 28 y 27 escaños, respectivamente, y la suma de Unidas Podemos (9) y BNG (6) decantaría la balanza hacia claramente a la izquierda.

Ni siquiera la irrupción de Vox, que entraría en O Hórreo como un elefante en una cacharrería con cinco escaños, equilibraría la balanza entre bloques.

Por eso, este lunes Gonzalo Caballero dio por hecho que será "imposible" que el PP gobierne la Xunta el año que viene; y tanto Yolanda Díaz (En Común) como Ana Pontón (BNG) empiezan a marcar terreno de cara a 2020, donde auguran que serán "determinantes" en la derrota de la derecha. Hasta Luís Villares (En Marea) reivindicó su papel en este triunfo conjunto de la izquierda, aunque fuese, curiosamente, por incomparecencia.

Pero también en la derecha sacaban pecho este lunes. Feijóo ve "perspectivas razoables" de culminar en 2020 la remontada iniciada tras la debacle del 28-A y obtener "un bo resultado" y Pedro Puy alertó sobre el peligro de extrapolar datos de unas convocatorias a otras. "Se un extrapola equivócase case tanto como o CIS", ironizó el portavoz parlamentario del PP, que prefiere quedarse con la lectura más simple del domingo: "O PPdeG sobe e o PSdeG baixa".

Los gallegos abrieron el domingo un nuevo escenario político en la comunidad a menos de un año de la próxima cita con las urnas que ahora los distintos actores tendrán que gestionar en función de sus propios intereses.

De arranque, este lunes ya se avanzaron algunos movimientos, como el que dibujó Galicia en Común-Unidas Podemos, que se mostró más partidario de "mirar á sociedade civil" y no a los partidos a la hora de tejer futuras alianzas para 2020. "Non falamos de forzas extraparlamentarias", dijo en relación a En Marea o Anova, a los que ni siquiera tendieron la mano para una reconstrucción del llamado espacio rupturista.

Sin embargo, Luís Villares dejó clara su intención de presentarse a las autonómicas, por lo que hizo un llamamiento a reconfigurar una alianza común. No llegar a acuerdo, como ocurrió en los últimos meses, alteraría el equilibrio izquierda-derecha del 10-N porque la fragmentación penaliza.

Lo demostró Más País, que este lunes reconoció por medio de Carolina Bescansa que esperaban "uns resultados mellores". Sin embargo, no dio pistas sobre los planes del proyecto de Errejón de cara a las autonómicas de 2020. Otra incógnita de las muchas que habrá que despejar en los próximos diez meses, que es demasiado tiempo en política como para echar cuentas. Y si no, que se lo pregunten a Ciudadanos.

MAPA ELECTORAL. Proyecciones aparte, el mapa electoral de Galicia que dejó el 10-N sitúa al PP como primera fuerza en 229 municipios, arrebatándole 34 al PSOE respecto a abril. Sin embargo, los socialistas gallegos mandan en las plazas urbanas y zonas más pobladas. Los populares superan el 50% de los votos en más de medio centenar de municipios y se mantienen por encima del 70% en feudos como Beariz y Avión. Con todo, con la excepción del vuelco de Santiago, siguen cojeando en la Galicia más urbana.

En ese territorio se mueve mejor el PSdeG, que pese a que baja de 117 a 83 los ayuntamientos en los que es el partido más apoyado, conserva seis ciudades y muchas de las llamadas villas medias.

El BNG, por su parte, logró ser la fuerza más votada en Allariz, el único lunar en una Galicia eminentemente bipartidista. Pero los nacionalistas sí logran desplazar a las mareas como tercera fuerza en algunas plazas.

Mención aparte merece Vox, que crece en toda Galicia, es tercera fuerza en más de un centenar de municipios y supera el 10% de apoyos en una veintena.

Así o ven

Feijóo: "As perspectivas que temos de seguir medrando son razoables"

El presidente de la Xunta ve un PP "en ascenso" que "ensanchou a súa base electoral" con un "incremento notable". Y en ese contexto habla de "razoables" perspectivas de seguir creciendo de cara a 2020, por lo que llamó a "unir o voto" para mantener la "estabilidade" de Galicia. "Se somos quen de convencer os votantes de Cs e Vox de que a única alternativa para que non gobernen esquerda, nacionalismo e populismo é o PP, haberá bo resultado".



Gonzalo Caballero: "Quedou claro que o PPdeG vai ter imposible gobernar Galicia"

El secretario general del PSdeG cree que su partido sale "reforzado" de unos comicios que "deixan claro que o PP ten imposible gobernar Galicia cando haxa autonómicas", afirmó rotundo. Pese a que los socialistas perdieron su condición de primera fuerza, "superamos a proba da mobilización ao lograr un empate técnico", avisó Caballero. Y de haber más participación, "as forzas de esquerda terían unha maioría aínda máis ampla".



Yolanda Díaz: "O domingo empezou a carreira para acabar co PP na Xunta en 2020"

"O domingo comezou a carreira para acabar con Feijóo e co PP na Xunta". Lo dijeron los diputados de Galicia En Común Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino, que destacaron su "consolidación" como tercera fuerza. Ahora, toca "construír" el proyecto para las próximas elecciones en base a En Común, que aspira a ser una alianza "hexemónica" sumando "movementos sociais" y en la que "caben outras organizacións".



Ana Pontón: "As xerais marcan o camiño para o finiquito de Feijóo nas autonómicas"

Los buenos resultados del BNG de las generales marcan el camino para unas autonómicas que espera "que signifiquen o finiquito de Feijóo á fronte da Xunta". La líder nacionalista tiene "moi claro" que si el PPdeG pierde la mayoría absoluta, el BNG "será determinante" y "non lle fallará ao país". "Iremos aos comicios convencidos de que a nosa é a mellor alternativa para dar esperanza aos galegos e frear as políticas do PP", aseguró.



Luís Villares: "A xenerosidade de En Marea foi clave para non fragmentar voto"

El portavoz de En Marea, Luís Villares, reivindicó este lunes a su formación como clave en el 10-N gallego por su "xenerosidade" y "responsabilidade" al no presentarse "para non contribuír á fragmentación do bloque progresista". "Foi determinante para que a esquerda pasase de 10 a 13 escanos" en Galicia. Por eso, de cara a las autonómicas propone la cooperación del espacio rupturista frente "ao reaglutinamento da dereita arredor do PPdeG".