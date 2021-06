Galicia encara con música un verano con menos restricciones

La relajación de las restricciones derivadas del coronavirus y la vacunación, junto con la llegada del verano, ha animado a promotores e instituciones en Galicia a apostar de nuevo por festivales de música como el Vive Nigrán, el Atlantic Fest o el Ribeira Sacra, entre otros, que este año tendrán diferentes formatos para adaptarse a la nueva situación epidemiológica.

Y es que a pesar de las estrictas medidas higiénico sanitarias, la reducción de aforos y las reprogramaciones, gran parte de los festivales profesionales de Galicia se retomarán este año, adaptados a la situación actual, tal y como ha asegurado a Efe Xavier Alonso, abogado y gerente de la asociación empresarial Festivais de Galicia.

"Los festivales que no se van a recuperar este año son los más grandes, como el Resurrection Fest, en el que cada día asistían más de 50.000 personas", ha declarado Alonso, que asegura que todos los festivales adheridos a Festivais de Galicia, el WOS Festival, el SonRías Baixas, el Vive Nigrán, el SinSal, el UnderFest, el festival Revenidas, el Festival Ribeira Sacra y el Festival de la Luz, sí que podrán realizarse.

Según comenta, la caída de la actividad ha sido, desde que comenzó la pandemia, de un 70 %, una situación que desde el sector han llevado "muy mal", porque, tal y como afirma Alonso, "el riesgo en los festivales es mínimo, por no decir inexistente".

''Seguirá habiendo necesidad, al menos a corto plazo, de mantener muchas precauciones y medidas para evitar contagios'', apunta Alonso

''Ya propusimos hace un año a la administración pruebas piloto y protocolos específicos, pero no hicieron caso", ha asegurado el gerente de Festivais de Galicia, que tilda la gestión de la pandemia de "lamentable", con "instrucciones contradictorias y equivocadas".

"El riesgo no se afronta ni con miedo ni con despreocupación. La administración ha dado bandazos una y otra vez de un lado a otro. No se ha hecho una adecuada evaluación de riesgos", asegura Alonso, que de cara al verano añade que "seguirá habiendo necesidad, al menos a corto plazo, de mantener muchas precauciones y medidas para evitar contagios".

En cuanto a las ayudas, apunta a que ha habido "pocas" y "mal estructuradas", lo que ha agravado la situación de un sector que no ha obtenido beneficios durante todo este tiempo, lo cual, según Alonso, no quiere decir que todas las empresas "hayan quebrado", debido a la diversificación de sus actividades y a medidas de contención o supervivencia.

Estos son los festivales programados para este verano en Galicia:

FESTIVAL TERRACEO: La segunda edición del TerraCeo regresa con un formato extenso, que abarca los meses de mayo, junio, julio y agosto, con casi medio centenar de conciertos. Por él ya han pasado artistas como Andrés Suárez, Baiuca, Os Resentidos, Los Secretos, Taburete o La Habitación Roja. Entre los próximos conciertos están El Kanka, Sidonie + Sanny, Califato 3/4, Nach, Freedonia, Mocedades, Jorge Drexler, Kiko Veneno o Bely Basarte, entre otros. Aún quedan artistas por confirmar. Del 1 de mayo a finales de agosto en la azotea del Auditorio Mar de Vigo.

ORBALLO CULTURAL: Nacido el año pasado en la Costa da Morte, el Festival Orballo Cultural se expande este verano a las cuatro provincias gallegas, con una programación que incluye artistas como Iván Ferreiro, Sés, Baiuca, M-Clan, Ortiga, Apart, Monoulios Dop, The Rapants, Alejandra Pais o Cora Velasco, en una mezcla entre patrimonio, arte, cultura y naturaleza. Del 4 de junio al 30 de octubre en diferentes escenarios de las cuatro provincias gallegas.

PASATEMPO: Bad Gyal, Prok, Taburete, Carlos Sadness, M Clan y Leo Harlem ocuparán el famoso parque de Betanzos (A Coruña) ideado a principios del siglo XX para darle vida al Festival PasaTempo, que organizará un concierto cada sábado del mes de julio. Del 3 al 31 de julio en el Parque do Pasatempo de Betanzos (A Coruña).

SON DO CAMIÑO "PERSEIDAS": El ya tradicional festival compostelano se transforma en un ciclo especial con uno o dos conciertos cada día de artistas de primer nivel como Vetusta Morla/Furious Monkey House, Raphael, Melendi, Estopa, Izal/Maren, Rozalén/Guadi Galego, Loquillo o Andrés Suárez/Xoel López. Del 11 de junio al 8 de agosto en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela (A Coruña).

Cartel por días #OSonDoCamiño #Perseidas ✨

Ven ó Monte do Gozo para ver a choiva de estrelas.

-

Ven O Monte do Gozo para ver la lluvia de estrellas.#ACulturaSegue #Xacobeo#NuncaChoveuQueNonEscampara pic.twitter.com/p2Hr6Nglon — O Son do Camiño (@OSonDoCamino) June 4, 2021

ATLANTIC FEST: Distintos rincones de la ciudad de Vilagarcía de Arousa se convertirán durante trece días en escenarios del Atlantic Fest, que contará con los conciertos de Zahara, Dorian, Sidonie/Lori Meyers, Anni B. Sweet, Ortiga, La Habitación Roja, María José Llergó o León Benavente, entre otros. Del 12 al 24 de julio en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

VIVE NIGRÁN: Nacido en 2017 como un "Picnic pop festival", el Vive Nigrán ha crecido en los últimos años, con un escenario privilegiado en la bahía de Nigrán en el que actuarán Sidecars, Natalia Lacunza + Ginebras, Locoplaya + Verto y Shinova + Mounqup. Del 15 al 17 de julio en el Campo de Fútbol de Montelourido, en Nigrán (Pontevedra).

RIBEIRA SACRA: La 17º edición del festival de música, naturaleza, vino y gastronomía, contará este año con artistas como Teenage Fanclub, The Excitements, Bronquio, Ale, Budiño y Novoa, Dani o Depedro, entre otros, que actuarán, como en ediciones anteriores, en diferentes espacios de la Ribeira Sacra. Del 16 al 18 de julio en diferentes localizaciones de la RIbeira Sacra (Ourense y Lugo).

FESTIVAL SINSAL: Con un cartel secreto y localizado en una isla singular en el corazón de la Ría de Vigo, el Sinsal regresa este año con tres jornadas de conciertos cuyos artistas serán desvelados en el momento en el que el público desembarca en la Isla de San Simón. Del 23 al 25 de julio en la Isla de San Simón (Pontevedra).

OS SONS DO MAR: El ciclo de conciertos Os Sons do Mar lleva a Vanesa Martín, a Sebastian Yatra y a Omar Montes, junto a la cantante Ana Mena, al corazón de la localidad de Sanxenxo para convertirla en una gran terraza de verano. Los días 10, 11 y 16 de julio en la Praza do Mar de Sanxenxo (Pontevedra).

Os Sons do Mar es un ciclo de Conciertos con sello propio en el cual se celebrarán actuaciones musicales de prestigio. En esta 1ra edición los artistas confirmados son Sebastian Yatra, Omar Montes junto a Ana Mena y Vanesa Martín que actuarán los días 10, 11 y 16 de Julio de 2021 pic.twitter.com/3UeBvxDqLs — Os Sons Do Mar (@sons_os) May 29, 2021

ESMORGA FEST: Durante un único día, el EsmorgaFest llevará a Sarria (Lugo) a artistas como Niña Coyote eta Chico Tornado, Holywater, Depresión Sonora o Monteperdido. El 24 de julio en la plaza de Sarria (Lugo).

SON RÍAS BAIXAS: La decimoctava edición del Son Rías Baixas se adaptará a un ciclo de conciertos en Bueu (Pontevedra) en el que participarán, entre otros, Kase.O, Sés, La M.O.D.A., La Pegatina, Travis Birds, Muerdo, TéCanela, Iseo & Dodosound, Sabela o Ciudad Jara. Del 3 al 8 de agosto en el recinto multiusos da Estacada, en Bueu (Pontevedra).

MORRIÑA FEST: Organizado por la promotora musical Bring The Noise, el Morriña Fest nace este año por primera vez con una propuesta musical que llevará a Culleredo (A Coruña) a artistas como Nathy Peluso, Morat, Amaral, Lola Índigo, La Moda o Love of Lesbian, entre otros. Del 19 al 29 de agosto en el Jardín Botánico de O Burgo, en Culleredo (A Coruña).

BARBEIRA SEASON: Ya a finales de agosto, Baiona acogerá la tercera edición del Barbeira Season, en el que estará lo más variado del pop español con músicos como Viva Suecia, Ladilla rusa, Confeti de odio, Mujeres laborde, Marcelo criminal o Basanta tronco, entre otros. El 28 y el 29 de agosto en Baiona (Pontevedra).

OUREN ROCK: Tras la cancelación de la pasada edición, el Ouren Rock anuncia su edición XS, con las actuaciones de Iván Ferreiro e Indomable y M Clan (dúo acústico) y Lau. El 28 y el 29 de agosto en la Ínsua dos Poetas de Carballiño (Ourense).

Después del verano continúa la música

Una vez finalizado el verano, habrá más, ya que festivales como Revenidas se celebrará del 9 al 12 de septiembre en el Porto de Vilaxoán (Pontevedra); el Festival de la Luz tendrá lugar el 10, 11 y 12 de septiembre en Boimorto (A Coruña), y el Underfest se celebrará en Vigo del 7 al 12 de octubre; mientras que el WOS Festival, en Santiago de Compostela, aunque aún no tiene una fecha concreta, está previsto que se celebre.