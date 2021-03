Los gallegos de entre 50 y 55 años comenzarán a recibir la vacuna la próxima semana

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que los ciudadanos de entre 50 y 55 años de la comunidad comenzarán a recibir la vacuna contra la covid-19 a partir de la próxima semana.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego, Núñez Feijóo ha señalado que este colectivo recibirá la vacuna de AstraZeneca, de la que Galicia recibirá 30.000 dosis adicionales a finales de esta semana.

De este modo, este colectivo se unirá a la vacunación que ya están recibiendo los mayores de 80 años, los docentes menores de 55 años, agentes de Policía Nacional, bomberos, funcionarios de prisiones, y personal de los servicios de ayuda al hogar, a los que próximamente se sumarán agentes de la Guardia Civil y personal no docente de las instituciones educativas, ha dicho.

Núñez Feijóo no ha podido concretar el día que comenzarán las vacunaciones, ya que se decidirá a principios de semana. El criterio para comenzar a vacunar será el alfabético a partir de la letra H, que ya es el empleado tras haber salido en un sorteo para inmunizar a los mayores de 80 años.

El presidente gallego ha pedido "comprensión" a los ciudadanos, ya que puede haber personas de más de 80 años que vean cómo se vacunan menores de 55 años, pero que "no se le va a quitar a nadie", sino que cada grupo se inmuniza según las dosis que hay de cada vacuna.

Respecto a la evolución de la pandemia, Núñez Feijóo ha destacado que va bien, con una incidencia acumulada a siete días de 46 casos, veinte puntos menos que la media de España, y de 121 a catorce días por cada cien mil habitantes.

Además, la ocupación de camas Uci por pacientes de covid-19 es del 12,1 por ciento frente al 26,2 % del conjunto del país.

Ha destacado que el comité clínico que asesora a la Xunta se reúne dos veces por semana y, por lo tanto, hay un seguimiento continuo de la situación.

A pesar de los buenos datos generales ha reconocido "alguna tensión", precisamente en los pacientes en Uci, en A Coruña y en Pontevedra, motivo por el que estas áreas van más lentas en la desescalada.

Núñez Feijóo ha destacado la alta incidencia de la cepa británica, que ya supone el 87 % de media de los casos detectados en Galicia y que explicaría "la implosión" de contagios que sufrió la comunidad en la tercera ola.

Preguntado por el aumento de contagios en los últimos tres días, ha asegurado que a la Xunta no le parece que haya un repunte y en cualquier caso ha indicado que no se pueden vincular con las medidas de desescalada iniciadas el viernes pasado, ya que su efecto no será evaluado hasta el domingo.

Por este motivo ha insistido en que es "precipitado" opinar y decidir sobre qué se debe hacer en Semana Santa, cuando aún falta tanto tiempo.

BROTE EN UNA RESIDENCIA. El presidente gallego ha aludido, además, al contagio de siete residentes en Xinzo que ya habían sido vacunados y ha recordado que la efectividad de al vacuna no es del 100 % y esta situación "entra dentro de lo posible".

En cualquier caso ha dicho que seis de ellos son asintomáticos y que tanto los trabajadores de la residencia como las visitas han dado negativo en pruebas PCR, mientras que "preocupa" el estado de un residente, ha reconocido.