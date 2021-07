Galicia empezará a doblar la curva de la quinta ola en una semana, según Feijóo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prevé que el incremento de la incidencia de la covid-19 en Galicia seguirá al alza en torno a una semana más y, en la primera de agosto, la comunidad empezará a doblar la curva de la quinta ola. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios, en Caldas de Reis, donde ha sido preguntado por los ejes que centrarán el debate del comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico en la pandemia y que se reúne habitualmente los martes.

Al respecto, el presidente ha esgrimido que el comité seguirá analizando de forma "rigurosa" los parámetros que marcan el protocolo de actuación sanitaria en la comunidad, con el foco en la incidencia a 7 y a 14 días, y en la presión asistencial, entre otros puntos. "Si vemos que hay ayuntamientos que empeoran, subirán las restricciones; y si hay otros que mejoran, bajarán", ha dicho Feijóo, quien ha situado como paradigma la evolución de Ourense, en alusión al camino que podría darse en el resto del territorio.

"Hay un caso muy claro, Ourense. Creemos que Ourense tocó tope máximo de incidencia en esta ola y está bajando de forma bastante clara", ha ejemplificado, antes de añadir que, la evolución ourensana hace prever que "aún queda una semana de incremento de la incidencia media" en la comunidad.

"Pero estamos ya más cerca. Espero que la primera semana de agosto empiece a bajar", ha augurado, antes de vincular este descenso con las últimas medidas adoptadas por la Administración gallega. Para analizar su influencia en un ciclo completo habrá que esperar todavía varios días.

LA XUNTA SERÁ MÁS DURA CON LAS MULTAS. Feijóo celebró la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de levantar la suspensión de parte de la ley de salud (a excepción del apartado relativo a la vacunación) y remarcó que la comunidad planteará ahora un "cumplimiento estricto" de su norma, que permite —ejemplificó— multar "directamente" a un ciudadano que vulnere una cuarentena. El presidente diferenció este apartado de tipificación de conductas o sanción de decisiones como la de limitación de reuniones. No en vano, precisó que la ley "es clara" al respecto y señala que las medidas que afecten a derechos fundamentales continuarán exigiendo autorización judicial previa.

A su juicio, el auto del TC no es "menor" ya que levanta la suspensión de casi todos los preceptos que están recurridos. "Solo hace un paréntesis con la vacunación y no nos preocupa en absoluto porque no pretende ser obligatoria y estamos convencidos de que respeta la normativa constitucional", dijo.