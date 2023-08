Galicia goza de seis destinos Starlight para a observación das estrelas

A Fundación Starlight, entidade de ámbito internacional vinculada ao Instituto de Astrofísica de Canarias, creou un sistema de certificación mediante o cal se acreditan espazos que posúen unha excelente calidade de ceo e que representan un exemplo de protección e conservación.

Trátase de escenarios que incorporan a observación do firmamento como parte do patrimonio natural, paisaxístico, cultural ou científico e, á vez, promoven o turismo de observación das estrelas. Este sistema de certificación está apoiado pola Unesco, a Organización Mundial do Turismo (OMT) e a Unión Astronómica Internacional (IAU). Os Destinos Turísticos Starlight son lugares visitables con excelentes calidades para contemplar os ceos estrelados e que, ao estar protexidos da contaminación lumínica, son especialmente indicados para o desenvolvemento de actividades turísticas baseadas neste recurso natural.

Muras

Muras está situada no norte da provincia de Lugo e cun ceo nocturno libre de contaminación lumínica, é un lugar ideal para gozar do astroturismo. A Sociedade Galega de Historia Natural organiza periodicamente actividades astronómicas no municipio para contemplar o ceo e facer astrofotografía. Os dez lugares con mellores puntos de observación distribúense en dúas áreas: a primeira inclúe tres emprazamentos: Miradoiro das Campelas da Auga, Miradoiro da Cruz da Fraga Gorda e Miradoiro do Piocorto.

A segunda abrangue sete localizacións: Cruz de Bestermud, Miradoiro de Manzoi, Miradoiro da Gañidoira, Alto da Amosa, Área de autocaravanas, Cruz do Campo e Carballeira do Viveiró.

Parque Nacional Illas Atlánticas

O Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia está nas Rías Baixas e comprende catro arquipélagos: Cortegada e Sálvora, na ría de Arousa, Ons fronte á ría de Pontevedra e Cíes, que pecha a ría de Vigo. As espectaculares noites das illas permiten unha inmellorable contemplación do ceo estrelado. Grazas á súa riqueza (tanto faunística como vexetal) e á espectacularidade das súas paisaxes, as illas constitúen un patrimonio cultural e natural único no litoral.

O destino Starlight acolle nos seus centros de interpretación actividades relacionadas coa observación e protección do ceo nocturno, con dúas estacións que miden a súa luminosidade, así como accións sobre o terreo nas illas.

A Costa da Morte

A Costa da Morte ocupa o segmento noroeste do litoral galego, estendéndose ao longo de ducias de quilómetros, dentro dos límites da provincia da Coruña. Neste xeodestino encóntranse praias salvaxes e fermosos cantís que se descobren entre os faros.

Os espectaculares ceos estrelados e as atardecidas sobre o océano Atlántico non teñen comparación. Na Costa da Morte pódese vivir o último solpor da Europa continental. Alén diso, posúe un gran valor ambiental, xa que gran parte do territorio é parte da Rede Natura 2000 e alberga polo menos dous Lugares de Importancia Comunitaria e unha Zona de Especial Protección para as Aves, unha Paisaxe Protexida e múltiples lugares de especial interese xeolóxico.

O destino Starlight recolle numerosas opcións para contemplar as estrelas, moitas en lugares de especial beleza e gran valor natural e cultural, como o dolmen Arca da Piosa, a praia do Rostro, Cabo Touriñán, o Cemiterio dos Ingleses, o Castro de Borneiro, Punta Nariga, o Espazo Natural de Razo Baldaio, o encoro da Fervenza, a praia de Soesto e o Monte Pindo.

Trevinca

A contemplación das chuvias de estrelas das Perseidas (agosto) e das Xemínidas (decembro); a marcha nocturna Entre lobos e estrelas (coincidindo coa lúa chea de setembro); as xornadas nocturnas AstroTrevinca (outubro) choco-anoiteceres e os concertos musicais Nanas para Trevinca no Miradoiro Estelar do Rañadoiro constitúen actividades organizadas baixo o paraugas do Destino Turístico Starlight Trevinca.

O verdadeiro eixo sobre o que se estrutura o Destino Turístico Starlight Trevinca é a Vía Láctea e o Camiño das Estrelas. O Destino Turístico Starlight é un espazo triangular limitado polos vértices da Tablilla das Lagoas, Pico Maluro e O Rañadoiro, dentro do Espazo Natural Protexido Pena Trevinca, declarado Zona ZEC e Zepa, no concello da Veiga, limítrofe co Parque Natural de Sanabria. Trevinca goza de excelentes calidades para contemplar ceos estrelados por estar lonxe dos grandes núcleos de poboación e pola súa altitude.

Lalín

Lalín é berce da historia astronómica de Galicia, xa que entre os seus fillos ilustres está o grande astrónomo Ramón María Aller que puxo en marcha o Observatorio de Lalín (recuperado no ano 2011), base para fundar o Observatorio da USC.

Escolleuse como punto de observación un vértice xeodésico na parroquia de Maceira situado a 743 metros de altitude desde o que se domina unha panorámica de 360º, sendo de día un magnífico miradoiro desde o que se ven os principais cumios da comarca de Deza e a súa contorna: o Farelo, a serra do Faro, o Candán, o Carrio e incluso o Pico Sacro cara a Compostela. Por outra banda, de noite é un lugar privilexiado desde onde se pode contemplar o ceo en todo o seu esplendor incluíndo unha perfecta vista da Vía Láctea.

Ademais deste lugar, suxírense outros dous puntos de observación, un deles nun outeiro sito en Albarellos e outro moi preto da Fraga de Catasós.

Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas localízase no ámbito do litoral cántabro-atlántico de Galicia, na provincia da Coruña. Este territorio inclúe áreas costeiras, vales litorais e serras interiores, estendéndose por 17 concellos nas inmediacións da cidade da Coruña e chegando ao límite coa provincia de Lugo. Trátase do Primeiro Destino de Ecoturismo Certificado de Galicia e conta cunha Marca de Calidade propia, amparada pola Unesco que certifica en calidade e sostibilidade o seu sector turístico, o cal deseña e desenvolve diferentes actividades Starlight.

Mariñas Coruñesas recolle numerosas opcións para contemplar o firmamento, moitas delas en lugares de especial beleza, de gran valor natural, etnográfico e cultural, que permiten combinar a observación dos ceos coa degustación de menús elaborados con produtos locais e de tempada realizados por cociñeiras e cociñeiros dos Restaurantes da Biosfera, quedarse nalgún dos Aloxamentos da Biosfera, ou realizar algunha ruta ou experiencia de ecoturismo certificada.

Starlight en Galicia

Tamén as casas e hoteis rurais poden obter a cualificación outorgada pola Fundación Starlight se manteñen un compromiso coa observación do firmamento e a calidade do ceo. Alén disto deben pór a disposición dos clientes información sobre Starlight e algún medio para a observación astronómica. En Galicia cumpre estes requisitos a Casa da Pedreira en Cuntis, que tamén organiza xornadas de observación guiada.