Galicia despeja su horizonte electoral

Tanto amplificaron las encuestas el efecto Feijóo en la política nacional que incluso al PP gallego le entró la tentación de adelantar las elecciones autonómicas de 2024 para hacerlas coincidir con las generales y explotar el tirón del de Os Peares. Sobre todo tras arrasar el 28-M. Pero en el cuartel general de Alfonso Rueda reflexionaron para concluir que era una maniobra demasiado arriesgada en una Galicia poco amiga de los experimentos. Y visto lo visto, quizás acertaron.

En todo caso, sobre la mesa del PPdeG estuvo, y quizás continúe, la posibilidad de no agotar la legislatura. En un partido emborrachado por los sondeos, cuentan que el plan con más respaldo era el de adelantar al horizonte de final de este año los comicios gallegos para aprovechar la inercia de un Feijóo recién instalado en la Moncloa y la debilidad de un PSOE enfrascado en la reconstrucción que implicaría el fin del sanchismo. Pero las urnas trastocaron este domingo la estrategia.

En una España políticamente impredecible todavía puede haber piruetas insospechadas, pero la realidad dice que hoy Pedro Sánchez tiene más papeletas para volver a la Moncloa que Núñez Feijóo de estrenarla. Y sin efecto Feijóo... ¿tiene sentido adelantar las elecciones autonómicas?

Rueda marca los tiempos

Alfonso Rueda siempre defendió la independencia del calendario autonómico propio. Es cierto que si se diera el panorama estatal favorable que dibujaban las encuestas, sumado a un PSdeG todavía sin candidato –pese a que no es ningún secreto que será Besteiro– y el regreso de la competencia por el voto de izquierdas entre BNG y Sumar, no era descabellado adelantar las elecciones medio año. Opción que parece hoy alejada.

Pedro Puy fue el único que habló al respecto, pero no se mojó. "O PPdeG reforzou as súas posicións", pero "non é o momento de falar diso", dijo en relación a las elecciones autonómicas.

Quizás Rueda y los suyos sean conscientes de que cada vez es más normal que se vote muy diferente en función de la convocatoria. Así, el PPdeG sabe que en su crecimiento del domingo hubo mucho efecto Feijóo, hasta ayer como quien dice presidente de la Xunta. Los gallegos hicieron un sobreesfuerzo de participación y apoyo porque era él.

También parece evidente que el patinazo del BNG no sería tal en una cita autonómica, por mucho que Sumar resucite. Las gallegas son las elecciones del Bloque por naturaleza. Y con la calculadora en la mano, Rueda ve que BNG, PSdeG y Sumar tuvieron el domingo el 51% de los votos.

Al contrario. Agotar la legislatura y ganar tiempo parece hoy un escenario más propicio para el PP gallego. Por un lado, le permite a Rueda seguir ganando nivel de conocimiento y asentar su liderazgo institucional y orgánico. Y por el otro, la continuidad de Pedro Sánchez al frente de un Gobierno en minoría y tensado territorialmente, con mucho ruido interno, le brinda una opción inmejorable de seguir exprimiendo el relato de la aldraxe a Galicia.

Por eso, el horizonte electoral gallego parece ahora despejado hasta julio de 2024. Al menos más despejado que hace unos días.

Al PSdeG le queda trabajo

En el PSdeG no comparten esta teoría. Su portavoz parlamentario, Luis Álvarez, considera que, de los tres escenarios posibles –julio de 2024, adelanto técnico a marzo para recuperar la frecuencia precovid o votar este año–, el más probable es el más inminente. "E o PSdeG está preparado", sobre todo tras ser "a primeira forza progresista" gallega el 28 de mayo y este domingo.

En todo caso, el lucense obvia que su partido se dejó tres escaños y un senador en las urnas hace apenas unas horas. Algo que se apresuraron a recordar este lunes desde el sector crítico con la actual dirección. Gonzalo Caballero pidió "orientar o rumbo para acertar" después del retroceso electoral. "En 2019 empatamos co PPdeG no 31% e agora sácannos 14 puntos", reflexionó el exlíder.

Más duro fue todavía su compañero de escaño Pablo Arangüena. El parlamentario habló directamente de resultados "malos". "En 2019 o PSdeG sumaba en España e agora resta", ya que mientras a nivel nacional el partido creció, en Galicia bajó. "O partido non pode seguir facéndose trampas ao solitario nin vivir divorciado da realidade", manifestó el coruñés.

Un ruido interno que, pese a ser minoritario, puede empezar a inquietar a un partido dado a los ataques de pánico. Y a la vuelta de la esquina, en septiembre, tocan primarias para elegir candidato.

El Bloque se ve "preparado"

De adelanto electoral también habló el lunes Ana Pontón, que ve al Bloque "preparado" para cualquier escenario, aunque es una pregunta que debe responder el presidente Rueda. "Vai convocar cando considere que é mellor para o PP, non para Galicia", zanjó.

Todavía con la digestión pesada del domingo, Pontón quiso hacer una lectura positiva de los resultados y, pese a hacer autocrítica y admitir que el BNG no alcanzó las "expectativas", sí recordó que "segue subindo" con "30.000 votos máis" en un contexto muy difícil marcado por el bipartidismo, sin que la agenda gallega encontrase su sitio en una campaña tan polarizada. "Á marxe do PP, o BNG é a única forza política que sobe".

Y dejó claro que el escaño de Néstor Rego va a ser "decisivo" en la política estatal, que no dará un "cheque en branco" a nadie y que ahora sumará también un senador por designación autonómica que se decidirá este martes, por lo que el Bloque sí gana peso en Madrid.

Sumar gana tiempo en Galicia

El espacio rupturista gallego, heredero de Age y las mareas, es como los ojos del Guadiana: aparece y desaparece según la convocatoria electoral. En las gallegas de 2020 quedó fulminado y diluido en el BNG, en las municipales de mayo demostró estar en retirada y, de golpe, el escenario estatal y la reformulación de Yolanda Díaz lo reactivó. Así que su papel en unos hipotéticos comicios autonómicos es hoy impredecible, independientemente de cuándo se celebren: en 2023 o 2024.

Es cierto que, de revivir de la mano de Marta Lois y Verónica Martínez en el Congreso, puede tener un doble efecto: movilizar el voto que le falta a PSOE y BNG para derrotar al PPdeG, o fragmentar el voto de la izquierda, debilitándola.