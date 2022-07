Galicia se derrite de calor: 40,2º en Ourense y más de 37º en Pantón

La ola de calor que afecta a Galicia mantiene en alerta roja por altas temperaturas a 48 municipios de la comunidad. Este sábado se esperaban temperaturas por encima de los 34º en las Rías Baixas y superiores a 36º en la cuenca del Miño en Ourense y otras zonas del sur de esta provincia y de Valdeorras. Y las previsiones se cumplieron.

Hasta las 16.30 horas, la máxima gallega se registró en Ourense, con 40,2º. En Leiro los termómetros marcaron hasta 39,7. En el sur de la provincia de Lugo se llegó hasta 37,3º en Pantón y a los 36,2º en Monforte, mientras que en la capital la máxima fue de 32,4º.

Estos son los 48 municipios en alerta roja

Rías Baixas: Barro, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Pontevedra, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

Interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Estragouse o Meteosat🛰️?



Non. É quen de detectar a néboa no Atlántico. Pero a imaxe impresiona! Ausencia total de nubes en toda a península Ibérica.



Tamén impresiona o mapa de temperatura arestora (14:00) en Galicia:

Ponte Caldelas: 35.3ºC

Salceda de Caselas e Leiro: 35ºC pic.twitter.com/RQFWC3IdBg — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) July 9, 2022

Estos son los 90 municipios en nivel 1 de alerta

Noroeste de A Coruña: Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño e Vilarmaior).

Interior de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

Valdeorras: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Miño de Pontevedra: Arbo, Crecente, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, O Porriño, Ponteareas, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño y Tui.

Incendios en Galicia

Hasta las 16.00 horas, Galicia había registrado este sábado varios incendios forestales, aunque las primeras estimaciones facilitadas por la Consellería de Medio Rural apuntan que no superan una hectárea.

Uno de los fuegos se registró a las 13.13 horas en la parroquia de Coristanco, en el municipio coruñés homónimo, y se dio por estabilizado a las 14.02. A las 14.27 quedó controlado y calcinó 0.27 hectáreas de masa arbolada.

En este fuego han trabajado un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero, según el parte de medios facilitados a Europa Press por parte de la Consellería de Medio Rural.

En la provincia de Pontevedra, un incendio quedó extinguido a las 14,53 horas en la parroquia de András, del municipio de Vilanova de Arousa. Comenzó a las 13,10 horas y calcinó 0,2 hectáreas de monte arbolado. Para apagarlo, trabajaron dos agentes, tres brigadas, tres motobombas y un helicóptero.

También hay un fuego activo, que se inició a las 14.52 horas, en la parroquia de Cortegada, en Silleda (Pontevedra), y que afecta a menos de una hectárea, según las primeras estimaciones. En las labores de control trabajan dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas y un helicóptero.

Previsión para el domingo

La previsión de MeteoGalicia apunta a un domingo en el que la comunidad permanecerá bajo la influencia del anticiclón ubicado sobre las islas Británicas y con la entrada de una masa de aire cálido desde el sur.

Con esta situación, se esperan bancos de niebla en el interior e intervalos de nubes bajas en el norte de la provincia de Lugo a las primeras horas y cielos despejados o con algunas nubes de tipo alto en el resto. A lo largo de la tarde irán entrando nieblas costeras por el litoral atlántico.

Las temperaturas seguirán ascendiendo en el interior, pero bajarán algo en el litoral oeste. El viento soplará en el litoral norte del este y noreste, con intervalos fuertes a las afueras del Cabo Ortegal, y de dirección variable en el resto, con régimen de brisas en la Costa da Morte y Rías Baixas.

Recomendaciones de Sanidade

Bañistas en Ons. BRAIS LORENZO

Por su parte, la Consellería de Sanidade recomienda beber más líquido de lo habitual sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos. Se deberá evitar ingerir bebidas calientes, alcohólicas, café, té y las muy azucaradas.

También se recomienda comer frutas y verduras y evitar las comidas copiosas.

Respecto a la vestimenta, recomienda usar tejidos naturales, ropa ligera y holgada, de colores claros, sombreros, fagas de sol y cremas protectoras solares. El calzado, cómodo, fresco y que transpire.

En cuanto al interior de edificios, recomienda permanecer en lugares ventilados o acondicionados y utilizando las habitaciones más frescas de la vivienda. También se podrán usar ventiladores y en los momentos de calor más intenso, se puede refrescar el cuerpo con una ducha o agua templada. Además, se procurará evitar aglomeraciones de personas en locales sin aire acondicionado.

En el exterior, se evitará, en la medida de lo posible, las actividades a horas calurosas, se reducirá la actividad física, se buscarán sombras y, cuando se estacione el coche, no se deberá dejar en el interior ni a niños ni a personas mayores, ni ningún animal de compañía.

Además, conviene no ir a la playa en las horas de máximo calor (mediodía y a primeras horas de la tarde). Tampoco nunca se debe quedar nadie dormido tomando el sol.

Respecto a las cremas de protección, se utilizarán las de mayor protección posible y nunca inferior a 15. Y si tiene parientes o vecinos que viven solos, es conveniente hacerles un seguimiento especial estos días, con el fin de comprobar que adoptan las medidas recomendadas y su estado de salud es el habitual.