Galicia defenderá completar a pauta vacinal en maiores de 70 anos

Galicia defenderá completar a pauta de vacinación para os maiores de 70 anos na Comisión de Saúde Pública convocada para este martes de urxencia na que se revisará a estratexia de inmunización, incluída a posibilidade de espaciar máis as doses fronte ás indicacións actuais.

Para iso, a Comunidade galega esgrimirá un estudo que realizou sobre a efectividade e o impacto da vacina fronte á covid-19, que está incluído como parte do proceso do plan de vacinación fronte ao coronavirus. Concretamente, sinalan que a pauta completa supón unha baixada de positividad do 88,4 por cento.

O seguimento dos datos son até o 17 de marzo de 2021 e consideráronse 936.425 resultados de probas diagnósticas, despois de administrarse 349.848 doses das vacinas –11.194 de Moderna, 73.666 de AstraZeneca e 264.988 de Pfizer–. Ademais, polo menos 250.226 recibiran a primeira dose e 99.622 persoas, a pauta completa.

Os resultados do estudo do Sergas reflicten que, nas persoas cunha única dose, o descenso da taxa de positividad resulta do 47,2%. Este descenso é moito máis acentuado nas que recibiron a pauta completa, cunha baixada global do 88,4%.

A obtención de datos da efectividade do proceso de vacinación "resulta esencial" para establecer as estratexias de control global da enfermidade, defende a Consellería de Sanidade, e realizar axustes das políticas de vacinación.

SEGUIR A PAUTA

Sobre a base destes datos, a Xunta estima conveniente seguir co intervalo actual de vacinación en maiores de 70 anos, como ratificou o titular da Consellería de Sanidade, Julio García Comesaña, en declaracións aos medios este martes na Coruña.

O conselleiro de Sanidade remarcou que a positividad "practicamente redúcese o dobre" no caso da pauta completa, por iso Galicia situarase a favor de manter a separación de 21 días para as doses de Pfizter e de 28 días, no caso de Moderna. "É a postura que imos manter", remarcou.

Pola súa banda, o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou esta postura e tamén engadiu que para os que se sitúan por baixo desta franxa de idade, por baixo de 60, "poderíase considerar e ver o que se acorda".

Rueda advertiu de que a vacinación responde a "unha estratexia nacional" e, neste sentido, puxo en relevo que a Xunta sempre demostrou a súa "lealdade e convencemento de que certas cousas se deben levar de maneira conxunta".

TENDENCIA DE GALICIA

Doutra banda, o conselleiro de Sanidade indicou que a Xunta, co asesoramento do comité clínico, seguirá adoptando medidas "cirúrxicas" nos concellos nos que a tendencia empeore, co foco posto na área sanitaria de Vigo este martes.

A previsión é que no comité clínico desta semana só abórdense estas cuestións puntuais de concellos como principais medidas, aínda que tamén están encima da mesa cuestiones vinculadas aos mercadillos, atraccións de feira ou congresos, o cal non detallou.