Galicia defende ampliar as corentenas a 14 días

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asegurou que Galicia "leva semanas pedindo" no seo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS), e nos respectivos relatorios, que o "protocolo" de corentenas "se actualicen" e adapten ás novas variantes do coronavirus.

Así o revelou durante a comparecencia que protagonizou no pleno do Parlamento de Galicia, por mor da intervención da deputada do BNG Montse Prado, quen pediu ao conselleiro, precisamente, adaptar os protocolos ás novas circunstancias do virus.

"Levamos semanas pedindo que se actualice", asegurou, na súa intervención, o conselleiro de Sanidade, quen apuntou que Galicia defende que as corentenas pasen a ser de 14 días, "conscientes" de que as novas variantes propóñanse durante máis tempo e con diferente intensidade.

Con todo, aclarou que Galicia "non pode ir por libre" nesta materia, xa que estas corentenas están condicionadas a outras situacións, como a incapacidade temporal que está vinculada ás corentenas (é dicir, as baixas laborais que sufraga a Seguridade Social). "Afecta a cousas que non son galegas exclusivamente", apuntou.

Iso si, Comesaña indicou que o que si está a facer Galicia é ampliar o rastrexo para os contagios. A Comunidade galega ten unha prevalencia da cepa británica superior ao 90 por cento e secuenciou máis de 120 casos, ademais de detectar xa casos da cepa brasileira e surafricana.

A parlamentaria nacionalista reclamou unha "unificación dos protocolos", sobre todo, pensando nas novas variantes. Así, dixo que "seguía sendo un caos" o rastrexo e que había persoas ás que se lles facía PCR de saída, a outras non, que a algunhas as chamaban varios rastreadores e a outras ninguén.

"Modifiquen o protocolo, adáptense á nova situación", exclamou Montse Prado, quen sinalou que é necesario "prepararse" por se chega unha cuarta onda, tendo en conta que a Galicia sempre "chegan con máis atraso". Con todo, mostrou o seu "desexo" de que non ocorra, pero insistiu en "estar preparados".

ESTADO DE ALARMA. Doutra banda, Comesaña tamén se referiu ao escenario posterior ao 9 de maio, cando termine o estado de alarma. "É a gran pregunta", dixo, sobre que ocorrerá en España, cuxa xestión da pandemia, dixo a deputada do PP Encarna Amigo, foi "a peor" de toda Europa.

"Se ten información sobre este tema", dixo Comesaña ao deputado socialista Julio Torrado, para pedirlle que a compartise. "Información cero", dixo o conselleiro sobre as respostas ás súas preguntas no consello interterritorial, para queixarse, tamén, do anuncio de recurso de inconstitucionalidade á lei galega de saúde, coa que Galicia quería xestionar a pandemia.

O titular da Administración sanitaria galega pediu "ferramentas" para poder seguir adoptando medidas despois desa data, mentres que o deputado socialista preguntoulle "se é tan bo o estado de alarma, por que votaron (os populares) en contra".