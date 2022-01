La Xunta da "un mes más" al Gobierno antes de "denunciar" el reparto de fondos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que su Gobierno ha decidido dar "un mes más" de plazo al Ejecutivo central para que responda al requerimiento enviado en relación con el reparto de una partida de fondos de empleo y del que esperan respuesta desde diciembre.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, que este jueves se ha celebrado en Ferrol (A Coruña), el presidente gallego ha insistido en que el Gobierno todavía está "a tiempo de rectificar" antes de que Galicia dé el paso de denunciar un reparto que considera "discrecional".

¿Vamos a esperar un mes de plazo para interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo¿ respecto al reparto de fondos de políticas activas de empleo, ha señalado el mandatario gallego.

No obstante, aunque la intención es "agotar los plazos para intentar no denunciar al Gobierno", en la Xunta de Galicia "no vamos a permitir que el reparto de fondos se haga de forma discrecional", ha insistido.

Miñones pide ir "todos a una" para que los fondos europeos sean "un éxito". El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha pedido este jueves dejar el "ruido" respecto al reparto de fondos europeos y ha pedido ir "todos a una" para que "esta oportunidad sea un éxito".

En declaraciones a los medios tras participar en un acto en Santiago, Miñones se ha pronunciado de este modo y ha considerado que "tenemos que estar por encima del ruido" pese a las críticas de la Xunta que ha intensificado sus reproches al Gobierno central por lo que entiende un reparto discrecional de los fondos europeos.

Miñones ha insistido en que "plan de recuperación no es un plan de partido, no es algo partidista" sino que se trata de una estrategia "de nación" que requiere de la colaboración de "todas las administraciones y del tejido empresarial".

Así las cosas, ha considerado que la existencia de 59 conferencias sectoriales para decidir el reparto de los fondos deja "toda reclamación que ha fuera de lugar" por lo que ha pedido al Gobierno gallego "responsabilidad" a la hora de gestionar el dinero que le corresponda y que "es mucho".

Al respecto también se ha manifestado el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha reclamado al Gobierno estatal que establezca un reparto de "manera equilibrada" para que zonas como Galicia "no salgan perjudicadas del reparto a nivel nacional".

El presidente de la patronal gallega ha remarcado que "el Gobierno de España tiene que saber que hay comunidades que se están jugando muy mucho" con los fondos europeos por lo que las decisiones no deben favorecer "a unas regiones frente a otras".

"No estoy pidiendo preferencias, pido equilibrio", ha señalado el representante de los empresarios de Galicia.

De este modo, Vieites ha puesto el foco en la planta automovilística de Vigo -Stellantis- y ha considerado que el Gobierno debe favorecer las "condiciones" para que sea "competitiva" ante el riesgo de que este tipo de multinacionales se vayan a otros países "y entonces perderemos empleo".