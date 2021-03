Galicia confirma 90 casos de cepa británica e estuda un caso de variante brasileira

As autoridades sanitarias galegas confirmaron xa por secuenciación 90 casos de variante británica de covid-19 e un de surafricana, á vez que está en estudo un caso de cepa brasileira. Así o explicou este mércores a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, durante a rolda de prensa para informar dos asuntos tratados na reunión semanal do comité clínico de expertos que asesora á Xunta en materia de covid-19.

Aínda que os datos da última semana en Galicia apuntan a unha clara diminución da incidencia do virus, as autoridades sanitarias seguen apelando á prudencia, en boa parte pola influencia que pode ter no desenvolvemento futuro da pandemia as novas variantes, cuxa incidencia e capacidade de contaxio analízase na comunidade. As estimacións apuntan cara a que a cepa británica xa é a predominante na comunidade, aínda que, para confirmalo, é necesario facer unha secuenciación do virus de cada caso sospeitoso.

Desde a detección confirmada do primeiro, o pasado 30 de decembro, Galicia certificou xa 90 casos de cepa británica, segundo explicou Carmen Durán, que se reparten entre todas as áreas sanitarias. Do mesmo xeito, continúa habendo un único caso confirmado de variante surafricana, na área de Vigo, e que se detectou o pasado 28 de xaneiro.

En todo caso, até agora non se informou de ningún caso sospeitoso na comunidade de cepa brasileira. Segundo informou Carmen Durán, Sanidade ten agora en investigación uno, aínda que non concretou en que área sanitaria.