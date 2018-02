Galicia foi en 2017 a comunidade autónoma na que máis descendeu o número de falecidos na estrada, ao pasar de 106 en 2016 a 76 o ano pasado, un 28 por cento menos, fronte ao 3 por cento de aumento en territorio nacional.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, presidiu este martes a reunión da Comisión Autonómica de Tráfico e Seguridade Viaria na que, entre outros temas, analizouse o informe de sinistralidade viaria do ano pasado.

A comisión integra a representantes da Delegación do Goberno, Dirección Xeral de Tráfico, Agrupación de Tráfico da Garda Civil, Demarcación de Estradas do Estado, a Xunta de Galicia e representantes da administración local.

Segundo os seus datos, o 32 por cento dos accidentes mortais na comunidade galega producíronse na contorna máis próxima ao domicilio da vítima (menos de 5 quilómetros) e a saída de vía é a principal causa.

Das 76 vítimas, 51 eran condutores, 15 pasaxeiros e 10 peóns, 33 rexistráronse na Coruña, 16 en Lugo, 7 en Ourense e 20 en Pontevedra.

En declaracións aos xornalistas tras o encontro, o delegado do Goberno lembrou que no ano 2000 en Galicia producíronse 380 falecidos en accidentes de tráfico, o que supón unha redución do 80 por cento desde entón.

Son datos positivos, sempre dito entre comiñas, porque con vítimas mortais non o podemos considerar positivo, explicou Villanueva

"Son datos positivos, sempre dito entre comiñas, porque con vítimas mortais non o podemos considerar positivo", explicou Villanueva, que agradeceu "a implicación de todos", en primeiro lugar dos "usuarios das vías", para que o balance fose un "éxito".

Segundo o delegado do Goberno, parece que as recomendacións na estrada chegaron a estes usuarios "dunha maneira máis efectiva" e por iso avogou por "seguir profundando para que as cifras váianse reducindo co obxectivo de cero vítimas mortais por accidente de tráfico na Comunidade", polo que se analiza a repetición de determinadas campañas, sobre todo de seguridade.

Precisou que dos 44 condutores de turismos e furgonetas falecidos, 17 non levaban o cinto e apuntou que en Galicia hai 31 cámaras instaladas, 15 en funcionamento, para vixiar o uso dese elemento de seguridade e "estase denunciando a condutores" que non o levan posto.

Ademais, destacou o uso do casco en motocicletas e detallou que se reduciu a cifra de vítimas de atropelos de 17 a 10, "grazas ás campañas, ás continuas chamadas desde a Xunta e Tráfico" para concienciar, repartir chalecos e formar. Igualmente, considerou que "a velocidade e a distracción" son os factores principais nos accidentes e recomendou "adaptar a condución ao tipo de vía e condicións meteorolóxicas".

Segundo Vázquez, a seguridade viaria é prioritaria para a Xunta, que ten unha folla de ruta clara marcada que é o plan de seguridade viaria 2016-2020

Pola súa banda, Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e Vivenda da Xunta, asegurou que o obxectivo que se marcou o Goberno autonómico "de reducir as vítimas un 50 por cento desde 2011 a 2020" está "máis preto".

"Imos por bo camiño, pero non hai que baixar a garda. Todas as administracións temos que sumar esforzos", dixo.

Segundo Vázquez, "a seguridade viaria é prioritaria" para a Xunta, que ten "unha folla de ruta clara marcada que é o plan de seguridade viaria 2016-2020" e aumentáronse os recursos un "34 por cento en seguridade viaria" en 2018.