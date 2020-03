Galicia en Común se presenta como "garantía" de que no habrá "fugas" de electorado progresista

Casi tres semanas después de sellar el acuerdo para unir fuerzas en una coalición para las autonómicas y cuando se comienza a debatir sobre la posibilidad de un aplazamiento de los comicios por la crisis del coronavirus, Podemos Galicia, Anova y Esquerda Unida presentaron este miércoles su candidatura para las elecciones gallegas, a las que acuden reivindicándose como la "garantía" de que no habrá "fugas" en el electorado progresista de cara a buscar una mayoría alternativa al PP. Comprometen, a partir de ahí, un gobierno "progresista y colaborativo" en la Xunta.

Este miércoles, el candidato de Galicia en Común a la presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino (Podemos); la cabeza de lista por Pontevedra, Eva Solla (EU), y el número tres por A Coruña, Martiño Noriega (Anova), participaron en un desayuno informativo que ofreció la primera imagen conjunta de una confluencia que se cerró in extremis el pasado 21 de febrero.

"Nunca es tarde", aseguró Gómez-Reino a preguntas de los medios, en una comparecencia en la que destacó que "lo fundamental" era "estar a la altura de la responsabilidad histórica en un momento en el que Galicia está muy cerca del cambio político".

Con el "gobierno progresista" como "ejemplo de las medidas que se tienen que adoptar" en un futuro Ejecutivo autonómico alternativo, Gómez-Reino ensalzó que "la foto" con las referencias de Anova, Podemos y Esquerda Unida en la candidatura "es una muy buena noticia" porque "representan buena parte del caudal político de cambio de este país". Para el líder de Podemos en Galicia, la unión de las tres fuerzas "fue una de las peores que tuvo Feijóo en los últimos tiempos", lo que le ha llevado a sentenciar que "el tiempo" del líder del PPdeG al frente de la Xunta "terminó".

Aseguran que desarrollarán la campaña de forma "complementaria y coordinada" entre todas las fuerzas aliadas

"Desde hace tiempo hay en Galicia una mayoría social que pide un cambio", subrayó Gómez-Reino, que puso como ejemplo que "tres de las siete ciudades del cambio" entre 2015 y 2019 estaban en Galicia, en referencia a los gobiernos de las mareas que estuvieron al frente de los ayuntamientos de Santiago, A Coruña y Ferrol en el pasado mandato municipal.

Uno de esos "alcaldes del cambio" fue Martiño Noriega, que ocupa el tercer puesto de la lista de Galicia en Común-Anova-Mareas por la provincia de A Coruña. Para el exregidor compostelano, la coalición "atiende a una demanda de la ciudadanía" y "continúa el relato" construido desde 2012 por la "izquierda alternativa".

Con "la diversidad" como un elemento de "fuerza" al unir "el soberanismo, el federalismo y el municipalismo", Noriega cree que Galicia en Común sella las "fugas" que podrían producirse entre el electorado progresista. "Si va a haber cambio político, será con este espacio", subrayó.

Por su parte, la número uno por Pontevedra y coordinadora nacional de EU, Eva Solla, apeló a "recoger" el trabajo realizado en los últimos ocho años en el Parlamento de Galicia —primero con Alternativa Galega de Esquerdas y después con En Marea y Grupo Común da Esquerda— en materia de "defensa" de los servicios públicos, los sectores productivos o la cultura. "Bebemos de todo eso y ahora lo aunamos para elaborar el programa", aseguró Solla.

¿Aplazamiento electoral?

La coalición Galicia en Común-Anova-Mareas cree que la decisión de aplazar o no las elecciones autonómicas previstas para el 5 de abril debe partir de las autoridades sanitarias, quienes han de actuar como "árbitros" de la crisis abierta por la expansión del Covid-19.



"La suspensión de las elecciones no puede ser una cuestión de oportunidad política", aseguró Martiño Noriega. "Lo fundamental no es la disputa electoral; es garantizar la salud del conjunto de la ciudadanía gallega", apuntó Gómez-Reino.