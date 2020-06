Galicia En Común avoga por unha "boa normalidade" baseada en servizos públicos

O candidato de Galicia En Común-Anova Mareas á Presidencia da Xunta, Antón Gómez-Reino, apostou por crear unha "boa normalidade" baseada en servizos públicos e unha intervención económica e resaltou que a súa formación expón un "contrato de goberno" coa sociedade galega.

No marco do acto de presentación do programa electoral da formación para as eleccións autonómicas, realizado este mércores en Santiago, Gómez-Reino puxo en valor o seu proxecto e asegurou que busca "cambiar en 180 graos o rumbo deste país". Así, afirmou que Galicia "non necesita volver á vella normalidade de recortes, privatización e corrupción" do PP, cuxas siglas Feijóo "tenta ocultar".

Na mesma liña, chamou a crear unha "boa normalidade" baseada nos servizos públicos, a intervención da economía, a xeración de emprego de calidade, o fomento da investigación e unha aposta pola educación pública. Neste sentido, Gómez-Reino avogou por desenvolver unha realidade que permita que Galicia dispoña "un goberno á altura" da súa sociedade coas "portas abertas" á mesma. "Estamos preparados para cambiar e gobernar este país", afirmou.

Así mesmo, concretou que o programa electoral da súa formación desenvolve 492 medidas que marcan como "imprescindibles" a recuperación de dereitos sociais e civís e a defensa dos servizos públicos, para o que se contempla un incremento de persoal educativo e sanitario.

Do mesmo xeito, o candidato de Galicia En Común-Anova Mareas á Presidencia da Xunta asegurou que o "emprego de calidade" forma parte das prioridades da súa formación, ademais da loita contra o cambio climático.

Mentres, tachou ao presidente do Goberno galego e candidato do PPdeG á reelección, Alberto Núñez Feijóo, de "prestidixiador da mentira" e reprobou que comprometese a creación de emprego despois de "eliminar sistematicamente e precarizar" postos de traballo público.

Nesta liña, Gómez-Reino reprobou que "o autor da privatización das residencias de maiores" incluíse o seu reforzo no programa da súa formación e criticou que anunciase protocolos para a sanidade tras "abrir as súas portas" ao ámbito privado.