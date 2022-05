Galicia clama contra el asesinato machista de Clotilde en Tenerife

Galicia llora a Clotilde Rodríguez, la mujer de 82 años acuchillada este miércoles por su marido, Ángel Martínez, de 83, en un apartamento propiedad de este matrimonio gallego en Los Cristianos, Tenerife. Este viernes, instituciones de toda la comunidad guardaron un minuto de silencio para expresar su repulsa por el crimen y la solidaridad de toda la sociedad gallega con la familia de la víctima, residente en Vigo, ciudad donde la pareja se había asentado hace más de medio siglo procedentes de Chapela, Redondela.

Tras jubilarse hace unos años y dejar el puesto de pescados que regentaban en el mercado de O Berbés, decidieron que pasarían en Canarias la mitad del año, los meses más fríos, y los restantes en la ciudad olívica. Precisamente, coincidiendo con la proximidad del verano, la pareja tenía previsto regresar en los próximos días a Vigo, unos planes que truncó Ángel Martínez cuando empuñó un cuchillo de cocina y le quitó la vida a su mujer.

Unos hechos contra los que clamó este viernes la Xunta, a la vez que recordó a Clotilde con un minuto de silencio a las doce del mediodía ante las puertas del edificio administrativo de San Caetano al que se sumaron trabajadores y miembros del Gobierno gallego y que terminó en un fuerte aplauso. En este acto, además de varios conselleiros, estuvieron presentes tanto el presidente en funciones, Alberto Núñez Feijóo, como su sucesor en el cargo, Alfonso Rueda, que asistió así a su primer acto oficial en calidad de presidente de la Xunta.

Se prevé que el autor del aseinato machista ingrese en la cárcel pese a tener 83 años

Tras el minuto de silencio, la conselleira de Traballo e Igualdade, María Jesús Lorenzana, expresó la "máxima condena" de todo el Gobierno gallego hacia este crimen machista y las condolencias a la familia de la fallecida.

Paralelamente, hizo hincapié en que "existen medios" para luchar contra esta lacra, "que se pode denunciar e que é imprescindible que tanto as mulleres que están nesta situación como os seus achegados denuncien a situación na que se atopan". En relación a este caso, la Xunta se ha puesto "a disposición da familia" y en contacto con las autoridades canarias para ofrecer la máxima colaboración en cualquier aspecto que pueda ser necesaria.

CONCENTRACIÓN EN LUGO

Las protestas también se repitieron ante varios concellos, en la delegación del Gobierno en Galicia y en las cuatro subdelegaciones, donde se guardó un minuto de silencio. En Lugo, la subdelegada Isabel Rodríguez mostró su repulsa por "este novo atentado á vida dunha muller ", a la vez que animó "a denunciar a todas as mulleres que sufran algunha situación de violencia de xénero, que supoña calquera tipo de perigo físico ou psicolóxico ou que coarte a súa liberdade".

En A Coruña, el delegado del Gobierno, José Miñones, expresó su "afecto" a la familia de la víctima y condenó un "crime sen sentido e no que non existen denuncias previas", por lo que instó a "seguir trasladando a existencia do 016 para que as vítimas denuncien e podamos axudarlles". el asesino.

En lo que concierne al autor del crimen, a última hora de este viernes continuaba en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. El tiempo máximo en una detención son 72 horas, por lo que será llevado a declarar ante el juez inminentemente. Se prevé que, en vista de la gravedad de los hechos, sea enviado a prisión.