Galicia celebra con ofrendas e homenaxes o Día de Rosalía

Distintos puntos de Galicia acollen este luns, 24 de febreiro, lecturas conmemorativas, homenaxes e ofrendas para celebrar o 183 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, a "poeta nacional", tal e como a definiu a tenente de alcalde de Santiago, Mercedes Rosón.

Fíxoo no primeiro acto dos convocados este luns pola Fundación Rosalía de Castro para homenaxear á autora, unha ofrenda no monólito que recorda a súa figura na Praza de Vigo de Santiago, o lugar no que se levantaba a Casa da Parra na que naceu a poeta cando esta área da capital compostelá era aínda parte do veciño municipio de Conxo, hoxe integrado na cidade.

Foi precisamente neste acto no que Xosé Manuel Durán, da Asociación Raigame, reivindicou a importancia simbólica deste lugar e apostou por facer "máis visible o lugar de nacemento de Rosalía". "Para nós é un tesouro, e gustaríanos que nalgún momento puxésese en valor, como merece", explicou.

Durán e a tenente de alcalde de Santiago recordaron que nesta praza atopábase a casa natal de Rosalía, que foi derrubada nos anos 70 para a construción do aparcadoiro subterráneo.

"Incluso tiña unha placa, que puxera o Concello de Conxo, e que non sabemos onde está", dixo Xosé Manuel Durán, que lamentou que, na actualidade, este emprazamento non estea o suficiente en valor e instou a facelo "máis visible", incluso pondo o nome de Rosalía á praza "para facer honra á súa memoria".

A "POETA NACIONAL". Durante o acto, Mercedes Rosón reivindicou a Rosalía de Castro como "o poeta nacional" de Galicia, unha figura da que "ata non fai moito se dicía que era unha muller delicada que viviu á sombra do seu marido", pero da que hoxe se sabe que "era unha muller formadísima, cuns intereses moi claros e unha gran sensibilidade e fortaleza".

"Non era fácil para unha muller da súa época plasmar todo ese sentimento en palabras", dixo Rosón, recordando que no século no que viviu Rosalía "tanto as mulleres como o galego estaban silenciados". "183 anos logo do seu nacemento, os seus poemas e os seus textos está máis vivos que nunca", engadiu.

Nos actos en Compostela participou tamén o secretario xeral de Política Lingística, Valentín García, que cualificou este como "un día bpara Galicia", que festexa o nacemento da "súa autora de referencia", recordando que "poucas culturas teñen como referente a unha muller".

Para Valentín García, Rosalía de Castro é "unha oportunidade para dar a coñecer e internacionalizar a lingua e a cultura galega", á vez que apostou por trasladar ás "próximas xeracións" a "valentía, calidade literaria e altura de miras" que tivo a autora.

"Foi pioneira no ámbito literario en asinar como muller", dixo García, que destacou que na súa obra aparece "a imaxe dunha Galicia en estado puro".

Ademais da súa calidade literaria, Xosé Penas, en nome da Deputación da Coruña, puxo sobre a mesa o seu papel "feminista" e o carácter "loitador e rebelde" de Rosalía de Castro, alguén que "levou o nome do país por todo o mundo".

Moitos das homenaxes celebradas este luns estiveron organizados pola Fundación Rosalía de Castro, e presididos polo seu presidente, Anxo Angueira, que destacou "grandes novidades" no ámbito da poeta este ano, como a estrela Rosalía de Castro. "O pobo está con Rosalía, o pobo ama a Rosalía e tena como un referente", explicou Angueira, que sacou a colación a recentemente descuberta carta inédita da poeta para explicar que "aínda poden aparecer máis cousas" dela.

MÚSICA E POESÍA. O acto celebrado na compostelá Praza de Vigo terminou con música de gaitas que, seguidas da comitiva oficial, percorreron varias rúas da capital galega ata a Alameda, onde se realizou unha nova ofrenda ante a estatua da autora.

Posteriormente, o Hostal dos Reis Católicos acolleu un acto institucional de homenaxe no que se leron poemas de Rosalía de Castro e escoitáronse interpretacións musicais.

Pola tarde, na Fundación Rosalía, farase unha nova degustación do Caldo de Gloria, realizado segundo a receita que o poeta describe en Miña casiña, meu lar e que, nos últimos anos, converteuse nun elemento tradicional desta conmemoración. De feito, máis de 200 locais de hostalería de distintos concellos uníronse de novo a esta proposta ofrecendo o caldo rosaliano para celebrar o aniversario do seu nacemento.

Tamén pola tarde, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) celebrará na Coruña, sobre as 18.00 horas, unha lectura pública da obra de Rosalía, que dá continuidade ás lecturas realizadas este fin de semana en distintos puntos da Comunidade. Será na Sala de Exposicións Salvador de Madariaga.

Do mesmo xeito, os actos estenderanse os próximos días, nunha semana rosaliana, nos centros escolares, unha área na que a celebración de Rosalía cobra especial relevancia. Nesta ocasión, esta prolongación vese influenciada tamén por conmemorarse este Día de Rosalía o luns de Entroido, non lectivo.