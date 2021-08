"Galicia capta máis xente da que se vai, incluso nos anos de pandemia"

É o demográfico o maior problema que ten hoxe Galicia?

Eu creo que si, sen dúbida. É un problema de país porque falamos do noso futuro. É certo que non é exclusivo de Galicia senón que é global, a nivel nacional e europeo. E por iso hoxe está incorporado á axenda estatal, cando hai dez anos non o estaba. Foi o Goberno de Rajoy quen creou o comisionado e empezou a falar de demografía.

Medio mundo ten este problema pero ninguén deu aínda coa solución. Será que non a hai?

Temos dúas opcións: dicir que é irresoluble e cruzarnos de brazos ou tentar actuar en todos os ámbitos para reverter as cifras, que son as que son. E nós optamos por iso último. Pero é certo que é un problema complexo porque se tivera unha solución doada Xapón, que leva décadas con este problema, xa a tería aplicado; e non a atopou. A principal dificultade é que é un problema extremadamente transversal e afecta a todos os eidos: non é exclusivamente económico, nin social, nin sanitario... É global. Non debemos enganarnos, pero alomenos en Galicia está na axenda pública, fomos pioneiros en moitas medidas e a única receita posible é esa: traballar.

Máis alá das cifras que, como di, son as que son, detectan algún indicio que invite ao optimismo?

Convén aclarar que a pandemia supuxo unha ruptura importante na evolución demográfica e en Galicia máis. Viñamos dunha tendencia positiva nos últimos cinco anos e 2019 foi o primeiro da década no que Galicia gañou poboación, que é algo fácil de dicir pero non tanto de conseguir. Pero chegou 2020 coa pandemia e cortou iso, porque supuxo a ruptura da mobilidade entre comunidades e entre países. E nós viñamos acadando cifras positivas de captación de xente de fóra que se frearon, sobre todo no extranxeiro e de forma particular en Suramérica.

A Xunta ve a inmigración clave na loita contra o despoboamento.

Por iso Galicia ten a Estratexia Retorna, que é a mellor de España para facilitarlle as cousas á xente que queira vir. Galicia atraeu nos últimos anos moita xente de Suramérica, sobre todo de Venezuela, unha inmigración con vínculos, moitos familiares de xente que emigrara, o que supón unha vantaxe e facilita a integración. A pandemia rompeu con isto e, malia todo, en 2020 Galicia aínda atraeu máis xente da que marchou. Historicamente a comunidade sempre capta máis xente da que se vai, pero logo o saldo vexetativo é negativo desde 1986. Aínda que hai pouco que se fala do problema demográfico vén de atrás, porque desde 1986 aquí morre máis xente da que nace. Por iso desde a Xunta actuamos en dous ámbitos: o retorno e axudar á xente que queira ter fillos.

Galicia amosouse crítica coa estratexia demográfica nacional.

O que botamos en falta é que sexa máis ambiciosa, porque non se pode deseñar unha estratexia ata 2030 sen dotación orzamentaria, sen obxectivos e sen focalizar onde se quere actuar. Esas son as grandes eivas, pero a maiores sumouse un problema que nos xerou malestar e, sobre todo, decepción: o Goberno aprobou un plan con 130 medidas fronte ao reto demográfico e enterámonos pola prensa. No tema demográfico, se non imos todos da man, é moito máis difícil solucionar as cousas, porque entre esas 130 medidas non se fai nin unha soa mención á natalidade.

A Xunta quere converter Galicia no mellor lugar para ter fillos e para iso creou, entre outras medidas, a Tarxeta Benvida. Funciona?

Desde que se puxo en marcha expedimos 70.000 tarxetas e cada ano un 80% dos nacementos benefícianse dela, polo cal tén éxito. É unha medida que non existe en España e esperta interese noutras comunidades. Non é un cheque bebé ou unha axuda que se da á familia polo nacemento do fillo, senón unha axuda para que as familias destinen eses cartos aos fillos comprando cueiros, produtos infantís... É moi directa: vas coa tarxeta ao establecemento e abonas a compra con ela. Son 32 milóns de euros ao ano, uns cartos que, como a Tarxeta Benvida non se pode usar en comercio electrónico, revirten en Galicia, van ao noso comercio e quedan aquí.

Un dos eixos básicos da natalidade é a conciliación. A Xunta activou o Bono Concilia, gratuidade de gardería a partir do segundo fillo, casas niño... Falta agora sumar a empresa privada?

É certo que o sector privado pode axudar e detectamos que cada vez hai nel maior conciencia sobre a importancia da conciliación. Se só se actúa desde o punto de vista público nunca daremos unha solución completa. Na Xunta traballamos nunha orde pioneira que confiamos en sacar este ano para facilitar que as empresas poidan ter espazos de conciliación dentro delas. Hai compañías que teñen quendas de 24 horas e é moi probable que moitos traballadores que van de tarde teñan problemas para conciliar, así que miramos a opción de facilitar que as empresas poidan ter espazos propios onde os fillos estean divertíndose ou facendo os deberes. A conciliación é darlle ás familias o maior número de recursos posible e que elixan.

Galicia xa ten preto de cen casas niño. Cubriuse xa todo o territorio onde eran precisas?

As casas niño non van seguir medrando exponencialmente porque canta máis cobertura temos menor necesidade hai. Foi outro proxecto pioneiro en España moi ben recibido polas familias, porque é 100% gratuíto e porque en moitos concellos, se non houbese casas niño, parte desas familias acabarían marchando.

"Vemos aflorar hoxe problemas nos rapaces polo confinamento"

Avanza o rexistro de familias monoparentais?

Si. Abrimos a consulta pública para que entidades e concellos acheguen a súa opinión para o borrador do decreto. É importante porque xa existe unha regulación da familia monoparental, pero é de mínimos: non existen tipoloxías, cando non é igual unha nai cun fillo que con tres. Niso traballamos agora. Outras realidades, como as familias numerosas, teñen un amplo coñecemento entre a xente, pero no caso das monoparentais non é así.

A idea é aplicar medida de discriminación positiva con elas, igual que coas numerosas?

Claro. Pero as familias monoparentais xa teñen unha serie de beneficios, como máis puntuación no baremo á hora de optar a unha praza nunha escola infantil, xa que é de sentido común que teñan máis dificultades de conciliación. Esa discriminación positiva xa existe, pero para o concepto xeral de familia monoparental, non por tipos. Hoxe temos unha realidade moi diversa, cunha estrutura familiar que nada ten que ver coa de hai 20 anos, e a nosa misión é darlle seguridade xurídica a iso.

Que balance fai do curso do covid nas escolas infantís?

Estamos moi satisfeitos. Grazas ao traballo dos profesionais e á colaboración dos pais, máis do 99% das aulas estiveron sempre abertas, e iso é moi importante se temos en conta que son o principal instrumento de conciliación.

Detectan un aumento de problemas a través do teléfono do menor ou doutras canles de protección á infancia?

Os meses de confinamento foron moi duros para a infancia e a adolescencia, ao seren idades nas que é fundamental a interacción social. O que vemos é que moitos dos problemas non saíron á luz nese momento senón que afloraron meses máis tarde. Como Administración temos que facer un esforzo extra para atender esa problemática, detectala e actuar. Non podemos baixar a garda.

Cantos menores tutelados ten hoxe a Xunta?

Arredor de 2.500. É importante rachar con varias ideas erróneas: máis da metade no están en centros senón en acollemento con familias. E non están en tutela por cometer delitos senón que son vítimas, xa que os pais non poden coidar deles.