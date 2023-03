Galicia y Asturias piden a Europa que compense a sus comarcas despobladas

Asturias y Galicia reivindicaron este viernes la necesidad de que la Unión Europea modifique los criterios "restrictivos" que aplica para la declaración de zonas escasamente pobladas y tenga en cuenta aspectos como el sobreenvejecimiento, la dispersión poblacional y la baja natalidad que afecta a ambas comunidades.

Así lo avanzaron el presidente del Principado y de la Xunta de Galicia, Adrián Barbón y Alfonso Rueda, respectivamente, tras mantener un encuentro bilateral sobre el reto demográfico.

En rueda de prensa, ambos explicaron que reclamarán al Gobierno central que plantee a la Unión Europea la ampliación de los criterios, puesto que, actualmente solo Teruel, Cuenca y Soria son consideradas "zonas escasamente pobladas".

El objetivo de Asturias y Galicia es conseguir una serie de beneficios fiscales y ayudas directas para los territorios donde prestar servicios "cuesta más", subrayó Rueda, quien explicaó que lo primero que ambos ejecutivos harán es intentar "convencer" al Gobierno de España para que su reivindicación llegue a las instituciones europeas.

"Los requisitos son tan estrictos que solo tres provincias son reconocidas", dijo, por su parte, Adrián Barbón, quien recalcó que si se amplían los criterios las comunidades "saldrán ganando". Los presidentes autonómicos, que acordaron celebrar este tipo de cumbres bilaterales con carácter anual, pusieron en valor el trabajo conjunto de ambas comunidades para avanzar en cuestiones como el reto demográfico.

De este modo, Asturias y Galicia suscribieron este viernes la denominada Declaración de Taramundi, en la que se comprometieron a crear un "equipo permanente de trabajo" para intercambiar experiencias en los próximos meses y poner en marcha "políticas interesantes para ambos", precisó Barbón.

El texto acordado resalta la importancia de impulsar una agenda que confronte el reto demográfico con una "visión poliédrica" y recalca la necesidad de valorar "todos los aspectos con una incidencia real en el mundo rural contemporáneo y el papel y las funciones renovadas de las aldeas, las villas y las ciudades en un nuevo contexto de relación campo-ciudad".

También incide en que el despoblamiento del mundo rural, el envejecimiento generalizado de la población y el abordaje de la crisis demográfica "miran con preocupación el devenir" de los debates sobre el sistema de financiación de los servicios públicos, "donde el coste real ha de ser una variable que en modo alguno se puede obviar".

"No se trata de confrontar personas ni territorios, sino de ofrecer idénticos derechos y oportunidades a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan", sostiene el texto.

Financiación

Ambos gobiernos reiteraron su "tajante" oposición, pese a su distinto signo político, a un futuro modelo de financiación autonómica basado "únicamente" en el número de habitantes de cada comunidad y que no incorpore otros criterios como la estimación del coste real de los servicios en los diferentes territorios.

Según Barbón, su primera demanda al Gobierno central si logra revalidar su cargo en las elecciones autonómicas del 28 de mayo será la exigencia de que se aborde de una vez la reforma del vigente modelo de financiación que debe partir de un incremento de los fondos que reciben todas las autonomías, ya que ninguna aceptaría un sistema que no le permita, al menos, mantener sus ingresos.

Su homólogo gallego coincide con esta apreciación –"no es lo mismo financiar la sanidad pública en territorios concentrados que en Asturias o Galicia, donde es mucho más costoso"– y consideró que la renovación del modelo debe darse "de una vez", dado que habilitar otra financiación-puente solamente supondría "dar una patada al balón hacia delante", pero sin resolver el problema.

Retornados

Tras el encuentro, Barbón se comprometió a adaptar en Asturias a lo largo de los próximos años la Estrategia Retorna, puesta en marcha por la Xunta, con el propósito de que puedan regresar asturianos en el exterior. "Es interesante y el propósito es desarrollarla en los próximos años. Formará parte del programa de Gobierno", incidió.

Sobre esta medida, Alfonso Rueda destacó que esta primera estrategia supuso la incorporación de 28.000 gallegos desplazados y que en la segunda fase aspira a facilitar el regreso de otros 30.000 más.

Entre los objetivos que contempla la nueva fase, explica, está el de que gallegos con formación regresen a la comunidad con un contrato indefinido.

Asimismo, Rueda puso en valor los "aspectos coincidentes" de los gobiernos gallego y asturiano y la importancia de "hacer cosas juntos" y aprender de la experiencia del Principado ante un reto demográfico en el que se ha conseguido "subir la voz de alarma" y ante el que se debe dejar de lado los "colores políticos y las siglas".

Se trata de un problema que tiene en su agenda política el "lugar prioritario que merece" y ante el que hay que poner en marcha medidas "duraderas", explicó Rueda en el encuentro celebrado en Taramundi, donde una decena de personas protestaron contra la implantación de parques eólicos en el medio rural.

35 años y nueve cumbres después...

Manuel Fraga y Pedro de Silva, en Taramundi en 1988. LA NUEVA ESPAÑA

Fraga y De Silva estrenaron estos encuentros allá por el año 1988, también en la cuna del turismo rural del Principado. La última reunión la protagonizaron Pérez Touriño y Álvarez Areces en Santiago en 2008

Treinta y cinco años después de su primera cumbre, los gobiernos de Asturias y Galicia cerraron el viernes su compromiso de volver a impulsar con carácter anual unos encuentros para abordar temas comunes iniciados en 1988 por los entonces presidentes Manuel Fraga y Pedro de Silva que se repitieron en ocho ocasiones más.

Con nueve cumbres ya celebradas de manera alterna en Galicia o en Asturias, la nueva reunión entre primos hermanos regresó a Taramundi, la cuna del turismo rural en el Principado, que acogió ya aquella primera reunión de los gabinetes de De Silva y Fraga.

Ya en aquella cumbre se dio una de las características que ha ido marcando este tipo de encuentros: el distinto signo político de los gobiernos de una Galicia donde el PP acumula éxitos electorales en una medida similar a la que el PSOE lo hace en Asturias.

Taramundi, ubicado en el suroccidente asturiano y limítrofe con la provincia de Lugo, acogió en esta ocasión un encuentro monográfico sobre la problemática común a ambas comunidades en relación con el reto demográfico dada su progresiva pérdida de población después de que cuestiones relativas a las infraestructuras, la sanidad y la financiación autonómica marcaran las anteriores.

Hace más de 15 años

No obstante, desde el ya lejano 2008 y en Santiago de Compostela con los socialistas Vicente Álvarez Areces y Emilio Pérez Touriño no se celebraba una cumbre entre los presidentes de dos comunidades separadas por la barrera de una ría; la del Eo para los asturianos, la de Ribadeo para los gallegos, una discusión toponímica de imposible acuerdo, y tampoco este viernes, entre ambos territorios. Este "renacer" de las cumbres astur-gallegas, según describió Rueda en el encuentro con Barbón, permite "que las cosas funcionen mejor" y resulta "beneficioso" para que las dos comunidades planteen de forma conjunta asuntos que afectan a ambas.

"Avanzar xuntos" era el lema del encuentro, que recurría así a una palabra "xuntos" que comparten la lengua gallega, la asturiana y también el gallego-asturiano, la variedad lingüística –la fala– que se utilizan en la comarca occidental del Principado, recordó, por su parte, Barbón, tras subrayar que Asturias y Galicia fueron de las primeras comunidades en entablar este tipo de relaciones bilaterales.

"Cuando alguien me cae bien, me cae bien, y más si podemos trabajar con un marco de lealtad por encima de diferencias políticas. El entendimiento y la cordialidad deben estar por encima de todo2, apuntó el presidente asturiano respecto a su homólogo gallego, al que recordó además que el mítico programa de TVE La bola de cristal que veía en su infancia le enseñó el lema: "Solo no puedes, con amigos sí".

Otras alianzas

Al margen de esta estrecha vinculación con Galicia, Barbón se mostró además satisfecho de haber construido en su primera legislatura al frente del Gobierno autonómico "una relación política con Cantabria que no existía" en 2019 aplicando el criterio de tender puentes a otras comunidades para intentar "ejercer de contrapesos" cuando se abre un debate nacional.

"Es un ejemplo de política útil", apuntó el presidente asturiano, que desde 2020 promovió y participó en ocho encuentros, incluido el del viernes, con sus homólogos de otras comunidades para abordar cuestiones como el reparto de los fondos europeos, que trató en septiembre de ese año con el entonces jefe del Ejecutivo gallego, Núñez Feijóo.

Con Núñez Feijóo y con el cántabro Miguel Ángel Revilla –con el que ha desarrollado una relación más que cordial hasta el punto de convertirse en su albacea–, Barbón abordó en junio de 2021 la situación de la red de Caminos de Santiago del Norte y también en Santiago de Compostela abordó ese año, junto a otros siete presidentes y de forma bilateral ya con Alfonso Rueda, la cuestión de la financiación autonómica y el reto demográfico. En 2023 llegó además el turno para reclamar, esta vez junto a Castilla y León y Galicia, el impuso al Corredor del Atlántico Noroeste.