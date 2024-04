Galicia aposta por un rural competitivo

Dentro do compromiso do Goberno autonómico co rural galego a Xunta ten en marcha diferentes estratexias sectoriais para apoiar aos principais ámbitos produtivos do agro galego. O obxectivo destas planificacións é garantir o futuro destes sectores claves no medio rural de Galicia. Para iso, contouse co sector, recollendo as súas necesidades para, unha vez realizada a diagnose, deseñar os retos, propostas e medidas necesarias que xa se están implementado para potenciar sectores chave como o lácteo ou o cárnico.

Estratexia de dinamización do sector lácteo

A Estratexia de dinamización do sector lácteo foi a primeira estratexia sectorial impulsada dende a Consellería do Medio Rural. Tendo en conta a importancia deste eido no agro galego, levouse a cabo un labor intenso con representantes do sector para redactar e aplicar un documento que trata de fortalecer a profesionalización do sector lácteo e a mellora da súa rendibilidade, ademáis de defender a calidade das súas producións.

A Estratexia xa está traballar para consolidar a Comunidade como unha das principais rexións lácteas de Europa. Progresar neste eido esixe un compromiso por parte do Goberno autonómico a prol da estabilidade, que se está acadar, entre outras cousas, grazas a esta potente panca de acción.

A produción anual de leite medrou no 2023 en Galicia nuns 30 millóns de quilos respecto ao 2022. Galicia é, con moita diferencia, a autonomía na que máis medrou a produción entre 2018 e 2023 e xa produce o 42% do leite de toda España. Prodúcese cada vez máis leite cun sector cada vez máis profesionalizado e moderno, fundamental e que vertebra o rural.

A Xunta ten en marcha diferentes estratexias sectoriais coa finalidade de apoiar os principais ámbitos produtivos

Co obxectivo de acadar que Galicia sexa referente, a Estratexia actúa en cinco eixes. No eido da produción, a Xunta busca garantir a continuidade das granxas viables, establecendo un programa de preparación que poña en contacto aos produtores que se retiran cos que teñen intención de incorporarse. Para garantir a rendibilidade das explotacións mediante a disposición de máis base territorial, mecanismos da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia e promóvense procesos de reestruturación parcelaria.

No referido á industria apóstase por diversificar o produto, atraer novos operadores industriais e fortalecer os xa asentados. Vencellado cos mercados, búscase incidir no posicionamento dos produtos lácteos galegos, da man do selo Galega 100% e das novas marcas para distinguir o leite de pastoreo e o de produción integrada. Tamén se impulsa a transformación do leite galego na comunidade.

A meta marcada polo Goberno autonómico é conseguir que no 2025 o 75% do leite producido en Galicia se transforme aquí. Estase a camiñar con paso firme cara esta marca, xa que se industrializa en Galicia máis do 63% do leite producido na actualidade.

No ámbito da cadea de valor, creouse Contaláctea, unha ferramenta informática que permite os gandeiros calcular os seus custos de produción e que reforza a súa posición negociadora dos prezos. Ademais impúlsase o asociacionismo profesionalizado e foméntase a entrada das cooperativas no capital das novas industrias que se asenten en Galicia, como garante da recollida do leite e para que se beneficien da transformación.

No que atinxe á formación e innovación, trabállase para fortalecer estas estruturas, así como para poñer a tecnoloxía a disposición do sector. Un exemplo son os cursos ‘Gandeiros 20-30’, xa con varias edicións e que se continúan programando.

Estratexia de dinamización do sector cárnico

A Estratexia de dinamización do sector cárnico é a terceira impulsada pola Xunta, tras a do leite e o viño. Configúrase como unha folla de ruta estruturada en seis eixos para desenvolver ata o ano 2030, con 64 medidas e 174 accións.

Para elaborala realizouse un exhaustivo labor de análise e diagnose, perfilándose os obxectivos e medidas que conflúen nunha meta común: situar Galicia como rexión de referencia na produción de carne, cun alto nivel de competitividade e sustentabilidade.

Apóstase por un sector cada vez máis organizado e profesionalizado para fomentar unha industria competitiva e líder en calidade, mellorando o posicionamento nos mercados nacional e internacional e promovendo unha cadea de valor máis transparente.

O obxectivo é poñer en valor a calidade que define o sector cárnico galego e consolidar este eido, garantindo a remuda xeracional á fronte das explotacións rendibles, mellorando o nivel de transformación da industria cárnica e a xeración de valor engadido en todos os elos da cadea.

Este eido achega un 34% do valor da produción final agraria de Galicia, suma máis de 43.000 explotacións –arredor dun 26% das explotacións de España– e máis de 190 industrias de transformación, con 5.800 traballadores.

O sector cárnico conta con catro indicacións xeográficas protexidas: Ternera Gallega, Vaca e Boi de Galicia, Lacón galego e Capón de Vilalba. No seu conxunto –vacún, porcino, avícola etc.– posibilita a posta en valor de máis de 307.000 hectáreas de terras agrarias e xera numerosos beneficios para o conxunto da sociedade.

A planificación posta en marcha pola Xunta estrutúrase en catro misións priorizadas, centradas en acadar un sector sustentable en termos sociais, ambientais e económicos ao mesmo tempo que mellora a competitividade.

Todo isto tendo en conta un contexto no que cada vez cobran máis relevancia o coidado do medio ambiente e a preocupación polo benestar animal e os retos derivados da remuda xeracional e da incorporación de novos profesionais ao agro.

No marco da estratexia desenvolveuse a aplicación Contacarne, para determinar os custos de produción.

Neste sentido, estase a apoiar ás industrias galegas para garantir a súa rendibilidade económica, financeira e de produtividade, fomentando de xeito decidido o produto cárnico con valor engadido. Preténdese incidir directamente nos mercados e no consumo e aumentar cada vez máis o peso das exportacións sobre o das importacións e tamén a escolla de carne galega polos consumidores.

En materia formativa e de I+D+i refórzase a formación formal e non regrada, e increméntase a interacción entre os axentes xeradores do coñecemento e o tecido empresarial do sector, en beneficio último da produción.

Búscase crear un sector organizado e profesionalizado, nunha industria cárnica galega competitiva, líder en calidade impulsada pola tecnoloxía e o talento que garanta a soberanía alimentaria. Con ela, conseguiranse uns produtos cárnicos galegos mellor posicionados no mercados nacionais e internacionais, cunha cadea de valor máis transparente e equilibrada.

Outras planificacións sectoriais

A Xunta ten en marcha tamén a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia –a segunda destas planificacións sectoriais–, que reforza todas as dimensións do sector: económica, territorial, turística, patrimonial e paisaxística.

Enfócase en conseguir un sector vitivinícola consolidado e competitivo nos mercados nacional e internacional, cun enoturismo de referencia e con capacidade para xerar valor neses territorios de xeito sustentable.

O Plan Estratéxico da Horta busca converter a Galicia nun referente na produción hortícola de calidade.

Aposta pola sustentabilidade, a diversidade, o respecto polo medioambiente, a innovación e a profesionalidade para ofrecer ao mercado produtos frescos e transformados saudables, xerando valor económico e oportunidades de emprego e emprendemento. Cun horizonte temporal ata 2030, traballa coa Lei da Calidade Alimentaria, en vigor dende febreiro, para potenciar nos mercados os produtos alimentarios con calidade diferenciada.

Co fin de seguir potenciando todos os eidos do rural galego, o Goberno autonómico puxo tamén en marcha a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia 2021-2040 Cara á neutralidade carbónica, estruturado en seis eixos nos que se establecen directrices e programas de actuación da política forestal de Galicia, así como os mecanismos de seguimento e avaliación necesarios para o seu cumprimento.