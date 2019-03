Galicia apoiará este venres a folga mundial polo clima

Os alumnos galegos sumaranse este venres á convocatoria de folga estudantil a nivel mundial 'Fridays for Future', un movemento internacional que se estendeu rapidamente co obxectivo de alertar e concienciar sobre o cambio climático e a urxencia de medidas por parte dos diferentes estados.

A iniciativa, que en España se aglutina a través de Mocidade polo Clima conta cun masivo apoio por parte do movemento estudantil en máis de 1.600 cidades e de 105 países de todo o mundo, inspirándose nas protestas da activista sueca Greta Thunberg fronte ao parlamento de Suecia o pasado verán, reclamando medidas políticas urxentes contra o quecemento global.

Galicia acollerá tamén a súa propia axenda de actos, destacando os que se celebrarán na Coruña, Ferrol, Ourense, O Porriño e Vigo. Todos eles están promovidos grazas á iniciativa de diversos grupos de estudantes e sen ampararse baixo ningunha organización de corte político, aínda que co apoio loxístico dalgunha asociación ecoloxista que mostrou o seu apoio e sensibilidade coa protesta.

En declaracións a Europa Press, Xavier Muíños, un dos organizadores do movemento na cidade herculina, referiuse á "carencia de concienciación" desde o sector político, tanto do Estado como a Xunta, que "non ven ata onde chegarían as repercusións" do cambio climático.

O obxectivo, ademais, é que a iniciativa teña permanencia no tempo, para tentar que a xente "sexa consciente" da urxencia de medidas para paliar as urxencias ambientais.

Muíños animou á participación a toda a sociedade nos actos convocados que, ademais de concentracións, contarán con charlas, debates e actividades informativas, nos que os participantes poderán participar e compartir inquietudes.

A convocatoria de Ferrol iniciarase ás 11.00 horas, cunha concentración e actividades na Praza do Cantón, ademais dunha manifestación que sairá da Praza Amada García ás 12.00 horas.

Na Coruña, a concentración polo clima será na Praza de María Pita ás 13.00 horas. En Ourense, ás 11.00 horas partirá unha manifestación que sairá do Campus As Lagoas até a Praza Maior. Finalmente, haberá concentracións ás 12.00 horas en Vigo e O Porriño, ambas as ante a súa respectiva casa consistorial.

Decenas de protestas

En España, o movemento estudantil polo clima propagouse nas últimas semanas por diversas cidades e universidades, organizando sentadas fronte a sedes parlamentarias ou gobernamentais.



Este venres xa son 45 as convocatorias de concentracións ou manifestacións en cidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Palma, Valladolid, Albacete, Santa Cruz de Tenerife, Granada ou Badaxoz.



Cada asemblea de Fridays for future está a mover a convocatoria na súa contorna, solicitando folga a través dos Consellos Sociais das universidades e organizando manifestacións ao mediodía nas principais cidades.



En Madrid a protesta celebrarase na Porta do Sol ás 12 horas, aínda que en cidades como Barcelona ou Santa Cruz de Tenerife convocouse unha manifestación pola tarde, ademais da concentración ao mediodía, para que vaia toda a cidadanía á protesta.

Outros apoios

Ademais dos colectivos de 'Fridays for future', organizacións como o Sindicato de Estudantes estendeu o chamamento a baleirar as aulas a todo o alumnado dos institutos españois.



En Galicia, convoca actos ás 12.00 horas en Vigo (Farol de Urzaiz), Ourense (Subdelegación do Goberno) e Ferrol (ante o Edificio da Xunta).



Tamén trasladaron o seu apoio desde entidades como 'Galiza, un futuro sen carbón', Greenpeace, WWF, Seo Birdlife, ou Ecoloxistas en Acción, entre outros.