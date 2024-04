Galicia apoia a actividade agrogandeira con 47 millóns para melloras e incorporacións

O prazo para solicitar as axudas de apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas de agricultores mozos ou para persoas de entre 41 e 55 anos permanecerá aberto ata o vindeiro día 22 de abril.

Estas subvencións, de gran repercusión para o agro galego, pertencen ao Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020. O orzamento está cofinanciado nun 12% pola Administración xeral do Estado, nun 28% pola Xunta e nun 60% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

Neste senso, esta é unha das ordes de axudas máis destacadas da Consellería do Medio Rural, tanto polo seu importe como polo número de beneficiarios.

Con ela búscase mellorar a estrutura produtiva das explotacións galegas e avanzar na consecución dunha adecuada dimensión e un correcto equilibrio dos seus factores de produción co obxectivo de mellorar a competitividade.

Ao mesmo tempo, procúrase acadar un rexuvenecemento da poboación activa agraria e fomentar o emprego neste sector, con especial consideración cara ás mulleres, co fin último de fixar poboación no rural.

A dotación para esta convocatoria de 2024 chega ata os 47 millóns de euros.

En particular, a partida asignada para sufragar investimentos en explotacións agrícolas –os coñecidos como plans de mellora– é de 28 millóns de euros (27 deles para as explotacións e 1 millón, en concreto, para as de pequeno tamaño).

Para a incorporación de mozos ao agro destínanse 16 millóns de euros, aos que se lle suman 3 millóns dunha nova liña destinada para persoas de entre 41 e 55 anos.

No conxunto, o orzamento desta orde de axudas increméntase nun 21% con respecto ao da convocatoria anterior (38,8 millóns).

Ademais, no marco desta orde de axudas para o 2024, a Xunta tamén aprobou a exención da achega de garantías para os beneficiarios.

Así, os solicitantes que reciban axuda só estarán obrigados a verificar a conformidade do seu plan empresarial, sen ter que presentar unha garantía do 100% do importe a aboar no pagamento a conta nin verse sometidos a controis a posteriori.

Así, a axuda terá carácter de pago a tanto alzado e concederase pola execución do plan empresarial ou plan de negocio que terá unha duración de 24 meses.

Balance dos últimos anos

Dende 2009 a Xunta leva investidos máis de 500 millóns nestas liñas. Polo miúdo, contando coa convocatoria deste ano, no período 2016-2024 a Xunta investirá 376,8 millóns de euros a estas axudas, que xa beneficiaron a 4.314 explotacións e permitiron incorporar 2.708 mozos ao agro. Segundo as orientacións produtivas dos expedientes aprobados, nas liñas de plans de mellora e incorporación de mozos destaca o vacún de leite, cun 60 e un 35% dos expedientes, respectivamente. Na liña de pequenas explotacións o vacún de carne ten o 70% dos expedientes.

Se nos remontamos máis no tempo, podemos concluír que no período 2009-2023, preto de 4.700 mozos se beneficiaron da liña de axudas para a súa incorporación ao sector agrogandeiro, cun investimento que, neste liña específica, se achega aos 165 millóns de euros, contando coa convocatoria de 2024, que como o resto está aínda aberta ata o 22 de abril.

Lugo, a provincia máis beneficiada

Tomando en consideración a repartición destas axudas por provincias, a de Lugo encabeza os expedientes aprobados seguida pola da Coruña, aglutinando entre ambas preto do 70% dos expedientes aprobados. Lugo lidera de xeito destacado as subvencións. Con datos do período 2016-2020, para plans de mellora a provincia acumula o 48,4% dos expedientes aprobados, o que representa un volume de 72 millóns de euros; en axudas para incorporación de mozos, o territorio lucense representa o 41,5% dos expedientes aprobados (30 millóns de euros) e no eido das pequenas explotacións supón o 52% dos expedientes aprobados (7 millóns de euros).

Convocatoria

Na última convocatoria resolta destas axudas, correspondente a 2023, deuse luz verde a 875 expedientes entre as tres liñas de achegas, sendo aprobadas todas as solicitudes presentadas que cumpriron cos requisitos. Do total de solicitudes aprobadas, resolvéronse favorablemente 504 plans para investimentos de melloras en explotacións agrarias cun importe de 19,05 millóns de euros, cunha axuda media de case 38.000 euros por expediente.

No apartado destinado a mozos, un total de 252 incorporaranse á actividade agrarias grazas a estas subvencións. As solicitudes aprobáronse cun orzamento de 11,29 millóns de euros, cunha achega media de case 45.000 euros para cada beneficiario.

Con respecto ás axudas específicas para pequenas explotacións, da convocatoria de 2023 beneficiaranse 119 granxas cun investimento total de 1,79 millóns de euros o que supón un subvención media de 15.000 euros para cada unha delas.

A distribución por provincias sitúa á de Lugo, ao igual que en convocatorias anteriores, como a que conta con máis expedientes aprobados, con 400 que supoñen o 46% do total. A Coruña séguea con 301 expedientes, o 34%.

Logo, atópanse a provincia de Ourense con 97 solicitudes resoltas (11%) e a de Pontevedra, cun total de 77 (9%).

Os proxectos vinculados a explotacións de vacún de carne e de leite tiveron un gran peso na resolución desta convocatoria, xa que abranguen a maior parte das solicitudes e do orzamento. O resto de orientacións gandeiras ocupan o segundo lugar, seguidas, en menor medida, por orientacións de producións vexetais.

O vacún de leite é maioritario nos plans de mellora e segue sendo a primeira orientación na incorporación de mozos, mentees que nas pequenas explotacións destaca o vacún de carne.