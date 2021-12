Galicia alerta de que la propuesta de cotas pesqueras pone en riesgo unos 400 empleos

Galicia ha justificado este jueves con números al Gobierno central su preocupación ante una propuesta de recorte en las posibilidades de pesca de algunas especies, como la merluza, el jurel y el rape.

Lo hizo por videoconferencia la conselleira de Mar, Rosa Quintana, en el transcurso del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios preparatorio del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que comienza el domingo y en el que se negociarán los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas en aguas comunitarias para 2022.

Quintana expuso que la propuesta de recorte en las posibilidades de pesca de esas especies pone en riesgo alrededor de 400 empleos en la comunidad, una amenaza que, sumada a las rebajas de años anteriores, afecta a más de 700 puestos de trabajo.

La representante de la Xunta trasladó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los resultados de un informe encargado por el Ejecutivo gallego a la Universidade de Santiago de Compostela que revela que los recortes propuestos por los científicos y por la Comisión Europea para la merluza, el jurel y el rape producirían una caída en la facturación de la flota gallega de casi 34 millones de euros solo en 2022, una cifra que subiría hasta más de 70 millones en el acumulado desde el año 2019.

El estudio estima que los recortes propuestos para merluza, jurel y rape reducirían la facturación de la flota gallega casi 34 millones de euros en 2022

Además, el Gobierno gallego entregó al andaluz, que ostenta la representación de las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Ministros, este mismo documento para que lo sume al trabajo conjunto realizado con el Ejecutivo central en la defensa de los intereses del sector ante la Comisión Europea.

Quintana lamentó que en la fijación de las cuotas de captura el Ejecutivo comunitario suele tener en cuenta únicamente los aspectos biológicos de las especies, y no los socioeconómicos, a pesar de que la Política Pesquera Común (PPC) establece la necesidad de que haya un equilibrio entre los tres ámbitos.

Este estudio socioeconómico de la USC, explicó Quintana, realiza esa estimación, por lo que instó tanto al Gobierno central como al andaluz a trabajar con el objetivo de suavizar y mejorar las propuestas de la Comisión Europea y evitar el impacto que pueden tener tanto en la flota gallega como en las de otras comunidades.

Los puertos de Celeiro y Burela serían los más afectados por la reducción de las posibilidades de pesca de merluza

MERLUZA. El informe entregado por la Xunta de cara a las negociaciones del domingo y del lunes en Bruselas, muestra que el mayor impacto se corresponde con la flota dedicada a la captura de merluza, que vería cómo su facturación caería en más de 23 millones de euros en 2022 con la actual propuesta de posibilidades de pesca.

Con los recortes en años anteriores, las pérdidas de ingresos desde 2019 ascenderían a cerca de 60 millones y la destrucción de empleo rondaría los 500 puestos, de los que más de 200 serían el próximo año.

La titular de Mar lamentó además que las flotas más especializadas y selectivas son las más vulnerables a estas bajadas en las cuotas, pues tienen una mayor dependencia de los recursos que capturan. En el caso de la merluza, las más afectadas serían las de palangre y los volanteros del Cantábrico Noroeste, mientras que los puertos más perjudicados serían los de Celeiro y Burela, donde el 71% y el 42%, respectivamente, de sus descargas se corresponden con esta especie.

JUREL. En ese caso, la propuesta de TAC y cuotas para 2022 reduciría los ingresos de la flota que captura esta especie en casi 8 millones de euros respecto a 2021 y en 7,3 en relación con 2019, mientras que los empleos destruidos ascenderían a 126 solo en el próximo ejercicio y 112 en el acumulado desde 2019. En cuanto a la flota más afectada, sería la de cerco, con mayor impacto en los puertos de Portosín, Malpica y Camariñas, donde el jurel concentra más del 60% de las ventas.

RAPE. La propuesta para el rape, subrayó Rosa Quintana, implicaría un descenso en la facturación de la flota que captura esta especie de 2,6 millones de euros en 2022, una cifra que sube hasta los 3,5 si se tienen en cuenta los recortes en las posibilidades de pesca aplicados desde 2019. En materia de empleo ese impacto sería de medio centenar de puestos de trabajo solo el próximo año y de más de un centenar en el acumulado.

En lo referente a los segmentos de flota y a los puertos más afectados, los perjuicios estarían muy concentrados en la flota arrastrera de Vigo pues esta especie aporta más del 23% de sus descargas y el 36% de su facturación.

El PPdeG afirma que la cadena mar-industria sufre "ataques injustificados" del Gobierno, lo que niega la oposición

El grupo popular ha presentado este jueves en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley para instar a la Xunta a defender los intereses de la cadena mar-industria frente a los "ataques y obstáculos injustificados" que dice que recibe por parte del Gobierno central.



La diputada Teresa Egerique ha detallado que la proposición aborda tres aspectos, uno de ellos —respecto a la acuicultura y la cadena auxiliar de marisqueo— la inseguridad jurídica que marca la modificación de la Ley de Costas a través de la Ley de Cambio Climático, "que amenaza su viabilidad en términos de concesiones y asentamiento de empresas".



Como segundo aspecto, referente a la pesca, ha apuntado "la incoherencia y descoordinación" por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que autoriza a pescar marrajo, y por parte de Transición Ecológica, que les impide venderlo, "causando un perjuicio económico para las flotas ya afectadas por los problemas derivados de la situación de pandemia".



Por último, ha afeado el recurso presentado por el departamento de Transición Ecológica contra el Plan General de Explotación Marisqueira 2021-2023.



Así, la diputada gallega ha pedido "decisiones que den garantías al sector, que lo dejen respirar".



El grupo socialista se ha mostrado "de acuerdo" con algunos puntos enumerados en la iniciativa pero ha propuesto una enmienda de sustitución dado que "comparten el fondo, pero no la forma", y ha lamentado la retórica empleada en la proposición popular, que piden eliminar. "No es cierto que quieran defender los intereses de la cadena mar-industria, su voluntad real es criticar y buscar la confrontación con el Gobierno central", ha señalado Patricia Otero.



Por su lado, la diputada nacionalista Rosana Pérez ha incidido en que la Xunta "no trata con seriedad los problemas del sector, que son muchos", y ha censurado que practique una "política más partidista que nunca". Además, ha recordado que esta iniciativa es una "copia" de otra ya propuesta por el BNG.