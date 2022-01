Galicia afronta un fin de semana de frío y heladas, pero esquiva las lluvias

Galicia continuará este fin de semana con las temperaturas frías que la caracterizan para esta época de año y en Lugo la lluvia no hará acto de presencia hasta al menos dentro de una semana. Lo que sí estará presente son los bancos de niebla a los que están acostumbrados los lucenses. En cuanto a las temperaturas, los termómetros no superarán los 11 grados de máxima prevista para el fin de semana, mientras la mínima se situará en los 0 grados.

Las bajas temperaturas se han apoderado estos días de Galicia, y en concreto de Calvos de Randín (Ourense) que registró 7,5 grados bajo cero. En la provincia lucense, Sarria encabezó este miércoles el ránking de los municipios más fríos (-3,3 grados), mientras que en Lugo capital la mínima fue de -1 grado, según recoge Meteogalicia.

Lo cierto es que el frío se intensificará este fin de semana en toda España, cuando las temperaturas mínimas bajarán aún más y se situarán en valores entre 5 y 10 grados por debajo de la climatología habitual durante el mes de enero, el más frío del año, según el portal meteorológico eltiempo.es.

"El frío que estamos teniendo estos días va más allá del frío en enero, ya que las temperaturas mínimas que se están registrando están muy por debajo de la media", apunta la web.

Así, señala que esta semana se está atravesando un episodio de temperaturas "anormalmente bajas" que este viernes se intensificarán, ya que llega un nuevo descenso térmico, tanto en las máximas como en las mínimas.

En concreto, prevé que las temperaturas bajarán aún más y que durante las madrugadas del viernes, sábado y domingo se esperan las heladas más destacadas de la semana. De hecho, se podrá bajar de -10º en capitales de provincia y avisa de que el episodio frío seguirá la próxima semana.

Pese a que el fin de semana las bajas temperaturas se intensifican en España, no se puede hablar de ola de frío de momento

La situación térmica se debe al predominio del anticiclón con altas presiones que proporcionan una gran estabilidad atmosférica: viento en calma y cielo despejado durante las largas noches de invierno, que favorecen temperaturas muy bajas a primera hora, con inversiones térmicas y más frío en los valles que en las zonas altas.

Se trata de frío ibérico que al final de la semana estará ayudado por una pequeña entrada de aire frío de origen continental que ayudará a reforzar la situación del episodio frío.

¿OLA DE FRÍO? No obstante, de momento no se puede hablar de ola de frío, ya que no afecta a más del 10 por ciento del territorio ni las mínimas rebasan en un 5 por ciento su percentil más bajo respecto al periodo de referencia durante tres días seguidos.

Para este jueves, La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados en casi todo el territorio, con heladas intensas en los entornos del sistema Ibérico y en los Pirineos.

En el extremo norte peninsular estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas en el Cantábrico oriental y el Pirineo, que pueden extenderse al resto del área cantábrica y al alto Ebro.

Nieblas matinales dispersas en el interior sureste y en zonas montañosas del extremo norte peninsular. En las depresiones del noreste pueden ser más extensas y localmente gélidas.