Galicia afronta el 28-A con 2.700 electores menos que en 2016 pese a sumarlos fuera

A poco más de mes y medio para el 28 de abril, la carrera electoral está definitivamente lanzada. La publicación —este martes— del real decreto a través del que se convocan los comicios generales activa la maquinaria y la cuenta atrás para llegar a una jornada en la que están llamadas a participar 36,89 millones de personas, incluidos 2,69 millones de gallegos. La Oficina del Censo Electoral divulgó también este martes las cifras, con las que certifica que, igual que el padrón de la comunidad, la lista de sus potenciales votantes mengua. Los registrados ahora son 2.681 menos de los que pudieron participar en los anteriores comicios generales, los de junio de 2016, y eso a pesar de que hay una lista gallega que aún crece. Es la de los electores residentes en el extranjero, los que componen el Cera, que son ahora 458.180.

Tras ese dato hay 14.386 nombres más de los contabilizados hace menos de tres años, para prolongar un repunte que se alimenta sobre todo de la incorporación de descendientes de emigrados, aunque también hay nuevas salidas. Con todo, el aumento no basta para compensar los electores que se pierden en territorio autonómico. En una comunidad castigada por la crisis demográfica, esos se han quedado en 2,24 millones, unos 17.000 menos que en 2016. Y en torno a 71.700 por de bajo de los registrados en 2008.

Lugo es la provincia que pierde más electores, 3.500, a pesar de que desde las últimas generales se incorporaron a su censo exterior casi 2.900

El resultado es la segunda convocatoria de generales consecutiva en la que merma el censo gallego, aunque no en las cuatro provincias. Todas pierden electores residentes —con diferencias, entre los 458 que se deja Pontevedra y los 6.400 de Lugo—, pero no todas ven reducida la lista total de electores. Y es que en A Coruña y Pontevedra el ascenso del Cera compensa el descenso interno, algo que no ocurre en la mitad oriental. Ourense pierde 3.266 electores y Lugo encaja la mayor caída gallega del censo, porque tiene 3.525 menos que en 2016 y se queda en 345.000.

Al final, los números dibujan una lista menguante en la que sigue ganando peso una diáspora tan grande que concentra ya casi un 17% de todos los electores. Ninguna otra comunidad se acerca a esa tasa, porque la más próxima es la de Asturias (12%) y el conjunto de España ni llega al 6%. Con todo, su peso es muchísimo menor en las urnas. En 2016 votaron apenas 15.500 gallegos del exterior, un 3,5% de los que podían. Está por ver qué ocurre en abril, de nuevo con voto rogado.

CUANDO SON MÁS LOS 'AUSENTES'. La larga lista del censo exterior gallego se compone de 458.180 nombres repartidos por todo el mundo, y son tantos que no solo superan muy ampliamente al electorado de la provincia de Lugo o al de Ourense, sino que también rebasan el de La Rioja. Es el resultado de que en una tierra con una historia marcada por la emigración como pocas un censo que ya era grande se ha ido haciendo enorme. Basta con ver que en el próximo abril podrían votar un 80% más de los que pudieron hacerlo en las generales del 2000. Aunque no lo hagan.

En el municipio ourensano de Avión la diferencia es tal que se cuentan 2.794 ‘ausentes’ y 1.672 residentes

El peso de los afincados en el exterior se nota especialmente en los censos de las provincias de Lugo —en él representa el 19%— y Ourense (27,8%). Y más aún en 14 municipios en los que superan a los residentes. Son dos de Lugo (A Fonsagrada y Navia de Suarna) y doce de Ourense. En Avión la diferencia es tal que se cuentan 2.794 ‘ausentes’ y 1.672 residentes.

140 PAÍSES. Los electores del Cera, que pueden solicitar el sufragio desde este martes —y, además de por correo, podrán votar en urna en consulados y embajadas del 24 al 26 de abril—, se reparten por un mapa de 140 países en el que Argentina afianza su condición de quinta provincia gallega. De hecho, los 163.310 electores de esta convocatoria asentados en el país austral son 7.000 más de los registrados para las generales de 2016. Frente a este ascenso, destaca la reducción del censo en Venezuela, que, sacudida por una crisis que ha elevado las salidas del país y los retornos, tiene 7.700 nombres menos que en 2016. Aún así son 31.216.

Evolución del censo en las dos últimas elecciones generales Total electores En España En el exterior 2016 2019 2016 2019 2016 2019 España 36.518.951 36.893.976 34.594.939 34.799.999 1.924.012 2.093.977 Galicia 2.701.731 2.699.050 2.257.937 2.240.870 443.794 458.180 A Coruña 1.087.472 1.087.842 934.015 929.312 153.457 158.530 Lugo 348.561 345.036 284.712 278.308 63.849 66.728 Ourense 364.466 361.200 266.053 260.551 98.413 100.649 Pontevedra 901.232 904.972 773.157 772.699 128.075 132.273

Fuente: Oficina del Censo Electoral

Arranca la cuenta atrás: se abre el plazo para pedir el voto por correo