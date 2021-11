"Os galegos saben que o BNG é unha forza política nacionalista e republicana"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, sostivo este xoves que na súa formación "non hai ambigüidades" xa que se presentan como "unha forza política nacionalista e republicana".

En rolda de prensa, Pontón manifestouse así sobre as palabras do deputado nacionalista galego, Néstor Rego, que nunha intervención no Congreso sinalou en resposta a un membro de Cs que "as últimas nacións oprimidas que quedan, nacións como Galicia que, mal que lles pese a algúns, máis pronto que tarde, será unha república libre e soberana".

Pontón sinalou que non hai ambigüidades entre ese discurso e o mantido polo BNG que leva o seu aceno de identidade no propio nome do partido a pesar da "pequena obsesión de Feijóo e do PP" que están "moi preocupados por definir que é o BNG".

Con todo, dixo, "o BNG non necesita que nos defina Feijóo" porque "somos unha forza que é moi clara", e defende que Galicia é "unha nación" e que existe un "estado plurinacional, pluricultural e plurilingüe".

En base a iso, insistiu, "canto máis decidamos en Galicia mellor nos irá" a pesar de que o Goberno galego estea presidido por "Feijóo que prefire que decidan en Madrid". "O noso programa, intencións e o noso traballo demostrámolo día a día, e está aí para que os galegos o avalíen", reiterou.

Ademais, Pontón lamentou que o debate da xornada parlamentaria deste mércores se centrase nas palabras de Rego cando se debateu un punto moi importante para o futuro da fábrica de Alcoa en San Cibrao e que "nos afecta de cheo aos galegos".

"O que pasou no Congreso é que deputados do PP, do PSOE e de Unidas Podemos uniron os seus votos para impedir a intervención pública de Alcoa", evitando así "salvar mil empregos na comarca da Mariña".

Por iso, lamenta que se utilice a "tinta de lura" para tentar tapar que o PP é "cómplice" do posible peche da factoría e que é o que "nos debe preocupar e ocupar", porque se a fábrica "estivese en Madrid, estou segura de que este problema estaría solucionado", afirmou.