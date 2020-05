Os galegos poderán circular entre os municipios limítrofes das diferentes provincias para realizar actividades socioeconómicas a partir deste luns, cando Galicia entre na fase 2 da desescalada. Así o recolle o Boletín Oficial do Estado este sábado, que contempla as "medidas urxentes" que se aplicarán nas comunidades a partir do 25 de maio.

Desta maneira, o novo documento modifica un orde do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito estatal. Un dos seus artigos agora recolle que se permitirá a "mobilidade interterritorial entre municipios lindeiros de tránsito habitual para a realización de actividades socioeconómicas".

Así, o Goberno central acepta unha das peticións que a Xunta lle trasladou a pasada xornada a Moncloa despois de coñecer que Galicia pasaba á fase 2 da desescalada e que a cidadanía non podería circular libremente por todo o territorio autonómico.

Cando esta petición foi rexeitada, a Consellería de Sanidade trasladou a demanda de que polo menos se flexibilizase a mobilidade en tres supostos: visitar a familiares de ata segundo grao (avós ou pais) que vivan noutra provincia, pasar a noite en segundas residencias situadas noutra demarcación provincial diferente á vivenda habitual e a mobilidade entre os concellos limítrofes de provincias diferentes.

Finalmente, o Boe extraordinario deste sábado recolle a última das reclamacións e facilita que este tipo de municipios, como pode ser o caso de Padrón e Pontecesures, poidan recuperar o tránsito habitual para realizar actividades de tipo social ou económico.

De feito, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, lembrou este mesmo sábado nunha entrevista na Radio Galega, recollida por Europa Press, que esta medida beneficiaría a 73 localidades, unhas 277.000 persoas que se distribúen en concellos maioritariamente pequenos.