O galego volve enfrentar ao PPdeG e á oposición no Parlamento

O PPdeG e os grupos da oposición no Parlamento galego (En Marea, PSdeG e BNG) volveron mostrar este martes as súas diferenzas sobre política lingüística con acusacións entrecruzadas de mentir e de usar o galego como arma arreboladiza e elemento de confrontación.

A ocasión para mostrar novamente os seus desencontros neste tema foi o debate de toma en consideración dunha proposta do BNG para modificar a Lei de Normalización Lingüística, aprobada por unanimidade en 1983 e introducir nela, entre outras medidas, os preceptos desenvolvidos no Plan de Normalización Lingüística, tamén aprobado por unanimidade na Cámara galega en 2004.

O PP, con maioría absoluta, votou en contra, polo que non saíu adiante, mentres que En Marea e PSdeG apoiaron a proposta nacionalista.

Segundo defendeu a deputada do BNG Olalla Rodil, o Plan de Normalización Lingüística prevé que o galego sexa considerado lingua vehicular na educación e que como mínimo o 50 % da docencia realícese en galego.

En cambio, lamentou, o decreto de 2010 aprobado pola Xunta con maioría do PPdeG incumpre esta premisa, xa que como moito chega a un terzo das materias, exclúe as consideradas científicas e penaliza o uso nas primeiras etapas, principalmente en infantil, segundo afirmou.

Por tanto, dixo, "lonxe de frear a perda de falantes (o decreto do PP) consumou á escola como un axente desgaleguizador (...) Tratamos á nosa lingua coma se fose chinés, algo exótico", lamentou.

As deputadas de En Marea Ánxeles Cuña e do PSdeG Concepción Burgo coincidiron na maioría dos argumentos esgrimidos por Olalla Rodil e todas compartiron, ademais, as críticas do Consello de Europa no seu informe sobre a Carta de Linguas Minorizadas á situación do galego.

En cambio, o deputado do PPdeG César Fernández asegurou que os grupos da oposición "manipulan e terxiversan a realidade; defenden un consenso e veñen aquí a rompelo".

"Seguen pintando unha realidade da sociedade galega de novela distópica que non cre ninguén", incidiu.

Fernández preguntou ás representantes dos grupos da oposición se as súas formulacións son "unha tomadura de pelo", xa que acusan ao PP e á Xunta de romper o consenso sobre a lingua e de fracturar a sociedade mentres que "a sociedade referenda as medidas (do PPdeG) co apoio electoral... Tamén contribúe á destrución?".

O deputado do PPdeG insistiu en que En Marea, PSdeG e BNG están "instalados no discurso da torsión lingüística, da neolengua, da posverdad (...) Fano en todos os ámbitos, non é só no ámbito lingüístico, vémolo estes días tras as eleccións", insistiu.

De todos os xeitos, continuou, esa "realidade inventada ten as patas curtas porque á xente chégalle información do exterior e ten capacidade crítica. E por iso vostedes están na situación que están e nós temos o apoio da cidadanía", concluíu.

Defendeu que a Lei de Normalización Lingüística é "un marco válido para avanzar" e asegurou que o PP "segue no mesmo punto que en 1983, na defensa da lingua e a identidade galegas".

Para Fernández, "a razón de fondo" para propor un cambio da Lei de Normalización é "a súa case obsesión coa derrogación do decreto do plurilingüismo; veñen con trampitas e xogos para saírse do consenso e acusar ao PP".

"Deixen de mentir, imos tentar falar desde a realidade, o sentido común, e deixar de usar a lingua para ataques partidistas", concluíu.

Ánxeles Cuña (En Marea) sinalou que a situación de "precariedade" do galego é "innegable" e tamén "a involución na presenza do galego" na sociedade, "sobre todo na educación", o que achacou a "a estratexia de acoso e derriba do PP".

Concepción Burgo (PSdeG) lembrou na súa intervención o consenso alcanzado en 1983, "un fito para a recuperación de dereitos lingüísticos e a identidade como pobo" e dixo que en condicións "normais" o seu grupo non apoiaría esta modificación.

"Pero nestes momentos non hai condicións normais. A vontade política de buscar consenso, de non enfrontar coa lingua, non está presente neste país desde 2009. Núñez Feijóo e o PP romperon este consenso por un puñado de votos", concluíu.

A deputada autora da proposta, Olalla Rodil, censurou que o deputado do PPdeG fale de distopía e que non dea "un só dato", o que achacou a que "a realidade non se compadece co que di o PPdeG".

"O único que uso a lingua como arma arreboladiza en campaña electoral foi o PP e non só en 2009", concluíu Rodil.