Gadis patrocina este año a más de 50 festivales de cine y música en Galicia

Supermercados Gadis patrocina a lo largo de este año a más de 50 festivales de música y cine en Galicia, tal y como ha destacado, en un intento de que la cultura regrese a toda la geografía gallega.

La música ha sonado en numerosas playas, plazas y recintos al aire libre, como Perseidas - O Son do Camiño, Atlantic Fest de Vilagarcía, Festival 17º Ribeira Sacra, los conciertos del Náutico de San Vicente do Mar, Fest Clásico Ribeira Sacra, FIV Vilalba, Osa do Mar o el Portamérica, además de apoyar al cine con citas como el Festival de Cans, FIC Verín, FIC Bueu, Play Doc de Tui, OUFF de Ourense, la Semana del Cine de Lugo, Galician Freaky Film Festival, Curtocircuíto o el Festival de Cine Inclusivo de Vigo.

Todos estos festivales cinematográficos se desarrollan entre septiembre y octubre, dos meses en los que la agenda cultural gallega está repleta de grandes citas. Además, la compañía colabora con otras disciplinas como el teatro, la danza o los títeres.

También apoya el programa ‘Cultura no camiño’, que se enmarca en el patrocinio a Xacobeo 2021-2022. Desde el 15 de julio hasta el 30 de septiembre, 163 localidades de toda Galicia vinculadas al Camino acogen 650 funciones.