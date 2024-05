Gadis lanza a campaña 'Flores e letras' para conmemorar o Día das Letras Galegas

Gadis súmase, un ano máis, á celebración do Día das Letras Galegas. Unha data que a cadea de supermercados aproveita para achegar as nosas letras a miles de fogares en Galicia. Neste 2024, volve apostar por un formato orixinal co caderno de actividades Flores e letras. Unha publicación para emprender unha viaxe ao pasado da literatura galega e coñecer curiosidades dos autores e publicacións máis universais. Do pasado ao presente transitando por versos e textos a través de pasatempos, enigmas, e xogos que tamén levarán ao lector a descubrir a autores desta época.

Cun deseño moi visual e rompedor, Flores e Letras atrapa polo seu xeito innovador de poñer en valor a literatura galega. Ademais, trátase dun caderno moi ameno para nenos, mozos e adultos, que atoparán no seu interior un recordatorio da figura de Luísa Villalta, a autora elixida pola Real Academia Galega para render homenaxe nesta edición das Letras Galegas.

Entrega nos Gadis o 16 de maio

Gadis repartirá máis de 30.000 exemplares do caderno Flores e Letras aos clientes que realicen unha compra por calquera importe o vindeiro xoves 16 de maio, ata esgotar existencias, en tódolos supermercados de Galicia. Tamén existe a posibilidade de descargalo en formato PDF a partir do 15 de maio.

Flores e Letras é o fío condutor de tódalas accións que a empresa levará a cabo con motivo desta conmemoración. Na mesma xornada agasallará aos seus clientes con máis de 30.000 marcapáxinas, para achegarse aos máis mozos, e tamén entregará máis de 30.000 bolsas de papel reciclado dando conta da celebración. Ademais destas iniciativas, que Gadis pon en marcha para asomarnos á lingua galega como elemento de identidade común, en vindeiras datas terá lugar unha acción especial en A Coruña, cidade natal da homenaxeada deste ano.

Sempre coa cultura de Galicia

A empresa de distribución 100% galega apoia a cultura desta terra nas súas diferentes manifestacións ao longo de todo o ano, reforzando este apoio con motivo do Día das Letras Galegas. Nas últimas edicións sorprendeu con iniciativas máis innovadoras, como Versos na rúa, con citas literarias nos pasos de peóns; potenciou o talento de 15 novas voces da poesía galega recolléndoas nunha publicación, e editou o fanzine Tirabeque.

Nestas máis de dúas décadas coa cultura galega, editou máis de 360.000 exemplares de libros para impulsar a traxectoria de novos autores e tamén doutros máis recoñecidos.