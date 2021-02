O futuro de Alcoa e da térmica das Pontes, sobre a mesa na reunión de Feijóo con Ribera

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manterá un encontro este xoves coa ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Ribera, con varias cuestións industriais e enerxéticas sobre a mesa, tendo en conta que o futuro das centrais de Alcoa en Cervo e da planta térmica de Endesa nas Pontes está no aire. Ambas as cuestións, segundo ratificaron fontes da Xunta, estarán en carteira de Feijóo para o encontro deste xoves coa ministra.

Sobre Alcoa, este mércores o presidente do comité de empresa en Cervo, José Antonio Zan, urxiu ao Goberno central a que responda ao term sheet (a folla de termos) que lle trasladou a multinacional americana "fai quince días", para a venda á Sociedade Estatal de Participacións Industriais (Sepi).

Feijóo advertiu na súa reunión co presidente do Goberno, Pedro Sánchez, que a desactivación destas dúas factorías e de Meirama terían un impacto de "miles" de empregos na comunidade, e reivindicou reiteradamente que a transición enerxética sexa "xusta". Precisamente após o encontro con Sánchez anunciou que mantería unha próxima reunión con Ribera, que se materializa este xoves.

Outro asunto que tratou con Sánchez e que previsiblemente se abordará no encontro coa ministra é a concesión de Ence na ría de Pontevedra. Respecto diso, Feijóo reivindicou que o Estado ceda a competencia en materia de costas para unificar as tomas de decisión no ámbito lexislativo e de xestión do litoral.

Este mércores, o presidente da Xunta tamén aludiu á "exclusión" do polígono de Balaídos dos plans de Rede Eléctrica Española para a conexión á rede de moi alta tensión (MAT), que permitiría á planta de PSA e a outras empresas manter unha subministración eléctrica constante, sen cortes de tensión e a un prezo máis competitivo.

Segundo Feijóo, xa se dirixiu por carta á ministra de Transición Ecolóxica e, na reunión que terá con ela, tamén lle trasladará o rexeitamento do Goberno galego a esa exclusión.

VETO DA CAZA DO LOBO. A cita do presidente galego e a ministra, que terá lugar en Madrid, tamén se produce nun escenario marcado polo debate suscitado en torno ao veto á caza do lobo ibérico, que rexeitan con contundencia Galicia e outras comunidades. Así mesmo, Feijóo manifestou reiteradamente a necesidade de impulsar unha estratexia conxunta en España para o impulso demográfico, polo que previsiblemente esta cuestión tamén será obxecto de análise no encontro entre ambos os dirixentes.

Antes de viaxar a Madrid, o presidente galego presidirá a reunión semanal do Consello da Xunta en Santiago, aínda que posteriormente informará os asuntos abordados na mesma o vicepresidente primeiro, Alfonso Rueda.