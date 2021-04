A Fundación Galega contra o Narcotráfico seguirá apoiando á Xunta na xestión de bens comisados

A Xunta de Galicia e a Fundación Galega contra ou Narcotráfico (FGCN) renovaron o seu convenio para impulsar a xestión eficaz dos bens comisados en delitos de narcotráfico en Galicia, un acordo que no últimos catro anos chegou a máis de 90 bens, a maioría turismos.

O acordo, polo cal a FGCN recibe do Goberno autónomo 15.000 euros, permitirá seguir prestando información e apoio aos xulgados galegos ao pór á súa disposición un servizo especializado na xestión, depósito e venda anticipada dos bens mobles incautados ao narcotráfico e delitos conexos.

Após a firma do convenio, o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, destacou a importancia dun servizo pioneiro en Galicia e España, o único que ofrece conxuntamente depósito e realización anticipada de bens para axudar ás unidades xudiciais galegas e forzas de seguridade na xestión dos patrimonios incautados.

Pola súa banda, o presidente da FGCN, Manuel Antonio Couceiro, resaltou o traballo levado a cabo por este servizo, "que funciona con eficacia ofrecendo resultados concretos e solucións ás necesidades de xulgados e forzas de seguridade".

MÁIS DE 300.000 EUROS RECUPERADOS

O valor dos activos xestionados polo servizo de xestión de bens comisados desde a súa creación en 2015 ascende aos 325.985 euros. Un volume que, en opinión da FGCN, "fala da rendibilidade do servizo, en clara tendencia ascendente".

A iso, hai que engadir as principais motivacións que levaron á creación do servizo: "a exemplaridade fronte aos narcotraficantes, que permite privarlles desde o primeiro momento do goce de bens adquiridos con diñeiro da droga".

Vehículos, embarcacións, equipos informáticos e de telecomunicacións son os bens obxecto do servizo que, como lembra a FGCN, están caracterizados "pola súa rápida deterioración e perda de valor", pero que grazas a esta ferramenta, poden ser vendidos ou asignados, en determinados supostos, a causas sociais, "ofrecendo unha indubidable achega de valor e servizo á sociedade galega".

Para a Fundación Galega contra ou Narcotráfico, a continuidade deste servizo permite "potenciar a xestión eficaz dos patrimonios procedentes da venda de drogas, un dos alicerces básicos da loita contra o narcotráfico a nivel internacional".

CASE UN CENTENAR DE BENS XESTIONADOS

Segundo a memoria do servizo de xestión de bens incautados, no últimos catro anos xestionáronse 94 bens, dos cales foron vendidos 42 (41 turismos e un camión), cun prezo medio de venda de 5.475 euros. O prezo máis alto pago nunha poxa por un destes bens foron 35.001 euros por un Porsche Panamera.

Así mesmo, foron retirados ou devoltos outros 20 bens e hai neste momento 32 en fase de xestión, entre os que figuran 28 turismos, un camión, unha motocicleta e un barco.

O valor estimado dos bens actualmente en xestión é de 96.000 euros.Os bens xestionados polo servizo proceden de unidades xudiciais de Vilagarcía, Vigo, Lugo, A Coruña, Santiago, Ourense, Betanzos, Cangas, Porriño, Madrid, Cataluña e Palma de Mallorca.