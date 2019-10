Funcionarios de Teixeiro acusados de agredir a preso alegan que lo redujeron

Los tres funcionarios del centro penitenciario de Teixeiro acusados de agredir a un interno han alegado este jueves por la mañana que no le golpearon, sino que lo redujeron "como establece el protocolo" porque estaba empleando la "violencia". La Audiencia Provincial de A Coruña juzga por lesiones a los tres funcionarios para los que la Fiscalía pide en su escrito de calificación cuatro años y tres meses de cárcel, y también se juzga al recluso, sospechoso de golpear a uno de los funcionarios, para quien la Fiscalía reclama tres años de cárcel por un delito de atentado y lesiones con la agravante de reincidencia.

Los hechos ocurrieron el 26 de mayo del 2012 cuando, según la Fiscalía, un interno protagonizó un incidente en el comedor y "en un estado agresivo y actuando con evidente desprestigio del principio de autoridad" comenzó a bracear y a lanzar patadas provocándole una fractura en la mano a uno de los funcionarios que lo intentaban "tranquilizar". Tres funcionarios, según el escrito de la Fiscalía, apartaron al interno a un despacho, donde supuestamente "le propinaron puñetazos y patadas en el abdomen" ocasionándole numerosas contusiones, por lo que tuvo que pasar por quirófano.

En la primera sesión del juicio, celebrada este jueves, los tres funcionarios han sostenido en su declaración que lo llevaron al despacho para preguntarle por el altercado que protagonizó en el comedor, momento en el que el interno "estaba muy alterado" porque decía que le habían robado su tabaco. "Su agresividad pasó a violencia física", detalla uno de los trabajadores, pues le propició una patada a uno de los funcionarios provocándole la fractura en la mano, por lo que se vieron obligados, han argumentado, a reducirlo con "la fuerza mínima indispensable" que consiste en "llevarlo progresivamente al suelo y esposarlo por detrás, como establece el protocolo".

Asimismo, el funcionario PM.C.S ha precisado que el médico "no le ve nada" después de la reducción y que el interno no se quejó de dolores "en ningún momento" ese día ni los posteriores, hasta el 9 de junio cuando fue trasladado al hospital. "Es curioso porque el interno se inventa todo esto que se está inventando una vez que es conocedor de mi propia denuncia", ha afirmado PM.C.S, el trabajador que sufrió una fractura en el episodio.

Por su parte, el recluso AM.P.R. no reconoce lesionar a uno de los funcionarios ni dar "patadas", pues ha apuntado que el empleado se pudo hacer la fractura pegándole a él, ya que afirma que PM.C.S se puso "encima" y le propició numerosos golpes. "Nunca me intentaron tranquilizar, me pegaron", ha manifestado el recluso, quien también ha narrado que, después de darle una "bofetada" y un "puñetazo", lo tiraron al suelo para pegarle "patadas en el abdomen, en la boca y en el pecho".

Además, hay otros tres funcionarios acusados sólo por la acusación particular, ya que el recluso alega que le agredieron un día después del altercado que cita la Fiscalía. El juicio, que iba a comenzar el miércoles y se aplazó para este jueves por un problema con la citación al Abogado del Estado, seguirá los días 8 y 9 de octubre.