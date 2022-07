El fuego vuelve a Oímbra y se acerca a un núcleo en Arbo

El fuego no acaba de dar tregua en Galicia, que afronta un fin de semana con varias localidades en alerta amarilla por las elevadas temperaturas. Si en la noche del viernes las llamas volvieron al municipio ourensano de Oímbra, este sábado han obligado a declarar como medida preventiva la situación dos en el concello pontevedrés de Arbo, ante la proximidad del núcleo de As Searas.

SOLICITADA como medida preventiva a Situación 2 nun incendio en Arbo, parroquia de Mourentán, por proximidade do lume ao núcleo das Searas. #IFMourentánArbo — incendios 085 (@incendios085) July 30, 2022

Este incendio se originó algo después de las tres de la madrugada en la parroquia de Mourentán, y ha calcinado por el momento 11 hectáreas, según las primeras estimaciones de la Xunta.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde del municipio, Horacio Gil, ha asegurado que las condiciones meteorológicas en estos momentos son "muy adversas" con "mucho viento y altas temperaturas". Además, ha señalado que están apareciendo focos en distintos puntos "seguramente por el efecto del viento".

El regidor ha confirmado que por el momento no ha sido necesario evacuar a los vecinos de As Searas, donde el fuego se encuentra más próximo.

En Oímbra, el fuego volvió sobre las once de la noche del viernes, momento desde el que han arrasado unas 20 hectáreas en el lugar de As Chás, atendiendo a la información provisional aportada por la Consellería do Medio Rural este sábado. A media mañana se dio por estabilizado.

Ese municipio ya fue uno de los afectados por la ola de incendios registrada en Galicia desde hace dos semanas, que deja un balance histórico de más de 33.000 hectáreas quemadas. Y es que entre ellas están las afectadas por tres fuegos en Oímbra, en las parroquias de Rabal (2.100 hectáreas), San Cibrao (370 hectáreas) y Videferre (919 hectáreas).

Mientras, en Castrelo de Miño, también en Ourense, se ha dado por controlado el incendio iniciado en Barral, con un saldo de 200 hectáreas afectadas.

Fuegos "más tradicionales"

En una entrevista con la TVG, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha señalado que, tras una ola de fuegos hace dos semanas provocada por rayos, en la última semana han vuelto los incendios de una "tipología más tradicional", ya que apunta a su "intencionalidad".

Al respecto, se refiere a un fuego registrado el pasado viernes en el municipio de Maside con una "clara intencionalidad". De hecho, indica que no se puede hablar de un incendio "estrictamente forestal" porque se produjo "a 100 metros de las casas", en lo que identifica con "intentar buscar alguna víctima mortal".

Hallada una pastilla de encendido en un pequeño conato

Agentes ambientales de la Xunta adscritos a Medio Rural han localizado, mientras refrescaban un pequeño conato de incendio registrado en el distrito forestal III (Santiago-Meseta Interior), una pastilla de encendido, por lo que se presumen indicios de intencionalidad.

Ahora los especialistas de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) están realizando las pesquisas oportunas para tratar de identificar a la persona responsable, según informa la Xunta a través de un comunicado.

A Unidade de Investigación de Incendios Forestais da @Xunta está a pescudar o indicio de intencionalidade achado por axentes ambientais nun pequeno conato rexistrado no distrito forestal III Santiago-Meseta Interior. Atoparon unha pastilla de acendido no punto de orixe do lume.👇 pic.twitter.com/sqgEdHAEGW — incendios 085 (@incendios085) July 30, 2022

La localización de este indicio se suma a otros encontrados recientemente en los distritos forestales XVIII (Vigo-Baixo Miño), una colilla provista de un sistema de ignición; y en el XIX (Caldas-O Salnés), en ese caso montones de papel de periódico amontonados y colocados en el punto de origen de las llamas.

La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito, el 900 815 085, para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.