El frustrado 'flechazo' en un bus de A Coruña que puede terminar en final feliz

Podría tratarse del guión de una película romántica de Hugh Grant, pero los hechos sucedieron en la vida real durante el viaje de uno de los autobuses urbanos de A Coruña: un "chico" le pidió el número de teléfono a una persona que conoció en un bus de la línea "A1", pero recibió una negativa como respuesta, algo que generó un profundo sentimiento de arrepentimiento poco después.

¿La solución? Empapelar la ciudad con carteles para buscar un reencuentro y que la historia pueda acabar con final feliz.

El curioso suceso fue destapado por la cuenta de Twitter del transporte urbano de A Coruña (@TranviasCoruna), quien publicó la imagen de uno de los citados carteles con el fin de encontrar al joven perdido. "Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di... me arrepentí al llegar a casa. Si aún lo queires, vente un día a la hora que siempre llegamos en bus. Quiero ese número", se puede leer en el mensaje.

💕💕💕Love is in the air...? 🤔

Love is in the bus!!! 👍 💕💕💕 pic.twitter.com/GmcBZtjPVm — Tranvías Coruña (@TranviasCoruna) 27 de agosto de 2019

REACCIONES. Como no podía ser de otra manera, la historia despertó el interés de numerosos usuarios, que empatizaron con la pareja y dieron su opinión sobre el tema.

Mi marido y yo nos conocimos en el bus (Línea 21), coincidíamos de camino al trabajo.#Loveisinthebus — MarcDR (@mdeliensreyes) 27 de agosto de 2019

Deberían llevar los buses del 1A esa hoja en la entrada — DanielT (@dtg91) 27 de agosto de 2019

Suerte!!!! — CR64 (@carmencarmela64) 29 de agosto de 2019