Unha fronte fría pouco activa deixará choivas débiles na comunidade

O domingo unha fronte fría pouco activo chegará a Galicia, polo que se espera unha xornada de ceos cubertos con choivas de carácter débil e intermitente máis probables no norte e oeste da comunidade, mentres que nas comarcas do interior comezará o día con poucas nubes e irase cubrindo o ceo co avance da tarde.

As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentres que as máximas sufrirán un moderado descenso.

O vento soprará frouxo de compoñente oeste.

As temperaturas extremas previstas nas cidades son as seguintes: A Coruña 18° de mínima e 22° de máxima, Ferrol 16° 22°, Lugo 13° 25°, Ourense 15° 30°, Pontevedra 15° 25°, Santiago de Compostela 15° 23° e Vigo 15° 25°.