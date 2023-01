Un frente frío entra en Galicia este domingo y dejará nieve en cotas bajas durante la próxima semana

Un frente frío entra en Galicia este domingo y dejará nieve en cotas bajas, sobre 800 metros, que puede llegar incluso a descender de forma puntual durante la próxima semana, en la que se producirá una bajada de temperaturas.

En declaraciones a la prensa, María Souto, meteoróloga de MeteoGalicia, explica que habrá una entrada de aire frío entre la noche del sábado y el domingo, lo que será "un aperitivo" de una situación "más invernal y ya de frío de enero que va a venir a partir del martes".

Así, este domingo "va a suceder que puede nevar en cotas relativamente bajas", en torno a los 800 metros, si bien serán copos "se van a deshacer muy pronto porque va a volver el viento del sur". Con todo, se ha activado un aviso por acumulación de cinco centímetros de nieve en la montaña de Lugo y Ourense en la madrugada del domingo.

El cielo estará parcialmente nublado y chubascos débiles y ocasionales durante el día y lluvias generalizadas localmente fuertes por la noche.

Las temperaturas sufrirán un descenso, más acusado en las mínimas, y el viento soplará de componente oeste aumentando a fuertes a la noche.

Temperaturas extremas previstas en las ciudades:

A Coruña 10°/13°; Ferrol 10°/13°; Lugo 3°/9°; Ourense 7°/12°; Pontevedra 8°/12°; Santiago 5°/9°; Vigo 7°/13°.



Próxima semana

Tras un ligero ascenso de temperaturas durante el lunes, el martes entrará una masa de aire frío que "va a durar más días", con precipitaciones en forma de nieve y bajadas de temperaturas. Será "una situación normal de invierno", pero contrasta después de "tantos meses" con tiempo cálido y vientos del sur.

A partir del martes, "probablemente más allá de 800 o 900 metros" no bajará la cota de nieve, aunque "puede haber una bajada puntual", pero que "no parece" posible que cuaje, dado que habrá vientos del noroeste y no se esperan precipitaciones "tan altas". "Pero bueno, sí que puede ser llamativo ver la nieve", apunta Souto, tras una situación "radicalmente distinta" a los últimos meses.