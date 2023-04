Franqueiro, el único gallego en La Scala de Milán, girará por Europa con su tuba

Miguel Franqueiro (Boqueixón, 1983) empezó tarde y a regañadientes en la música, pero, cuando comprendió que no existía mayor vocación en su vida que la de tocar la tuba, decidió ponerse el famoso refrán por montera –nunca es tarde si la dicha es buena–, y pasito a pasito, como que no quiere la cosa, fue saltando de una orquesta a otra hasta que llegó a una de las mejores del mundo: La Scala de Milán.

El camino no fue fácil porque, para llegar ahí, un día remoto, cuando apenas sumaba 14 años, sus padres tuvieron que apuntarle –"casi en contra de mi voluntad"– a clases de música. "Entonces no había mucho donde elegir", explica Franqueiro. "O música o fútbol, y yo en lo segundo no era muy bueno", reconoce.

La afición que comenzó a disgusto se convirtió con el tiempo en pasión, y este tubista rememora ahora sus inicios desde Milán, a punto de iniciar una gira con la orquesta de la ciudad que le llevará por los teatros más prestigiosos de Austria y Hungría.

"Es un sueño poder tocar con La Scala de Milán en la Sala Dorada de Viena, donde se celebra el famoso Concierto de Año Nuevo", confiesa Franqueiro, natural de Boqueixón (A Coruña) y residente actual en Palas de Rei. "Soy el único gallego que forma parte de esta orquesta" y, además, es uno de los pocos españoles que han logrado superar las duras pruebas que impone la formación musical para poder tocar en uno de los teatro más famosos del mundo.

"El teatro de La Scala de Milán es impresionante", resume el músico, y adelanta que el propio compositor Giuseppe Verdi estuvo profundamente ligado a él. "Tiene casi 250 años de historia y su presupuesto anual debe rondar los 150 millones de euros", subraya. Por una entrada para una de las óperas que estrena anualmente, los italianos llegan a pagar hasta 3.000 euros. "La tradición de este país no puede compararse con la España", advierte el gallego.

Después de cerca de una treintena de viajes al país de Vivaldi y Puccini, Franqueiro sabe de lo que habla. "Es duro pasar temporadas lejos de casa, pero aquí hay muchas más oportunidades que en España", sostiene.

A pesar de ello, durante varios años trabajó en la Orquesta del Liceo de Barcelona y en la Orquesta Nacional española, entre otras. En la actualidad, compagina su labor en Italia con diversas colaboraciones en la Orquesta de RTVE y en la Filarmónica y la Sinfónica de Galicia, y con varios periodos de docencia en escuelas gallegas.

Constancia

"También soy director de la banda de Sober desde hace 15 años", añade el gallego, que dedica la mayor parte de sus días a la música. "Esto es constancia", afirma. Su instrumento requiere, además, de una responsabilidad especial. "Muchas veces soy el único tubista en toda la orquesta: si algo suena mal, es culpa mía; pero cuando todo sale bien, la satisfacción es enorme".

Ante el nuevo reto de girar por Europa junto a La Scala de Milán, manifiesta sentirse "ilusionado, pero tranquilo". ¿El secreto de su calma? Un director que lleva 40 años haciendo la misma ópera. "Para un español, aterrizar en esta orquesta es aterrizar en otro mundo: tiene hasta su propio canal de televisión", precisa. "El director hiperconsagrado, la minuciosa selección de los compañeros o los medios económicos de los que dispone son claves que generan mucha tranquilidad", defiende.

De sus próximas actuaciones en los selectos teatros de Linz, Budapest y Viena, dice esperar "el mejor sonido posible" tras "un aluvión de ensayos". Modesto por naturaleza, admite, sin embargo, sentir "un honor inmenso" por poder vivir esta experiencia singular, a la que "muy pocos músicos" tienen acceso.

"El Teatro de la Scala de Milán es uno de los más antiguos del mundo, con una tradición operística difícilmente superable", insiste, y asegura que, a veces, cuando cierra los ojos, le parece increíble hasta dónde le ha llevado aquella actividad extraescolar a la que le apuntaron "medio obligado" sus padres.