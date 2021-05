Fracasa la moción de censura en Ponteceso

La moción de censura de Ponteceso que tenían previsto registrar este lunes los cinco concejales no adscritos con el apoyo de PP y APIN no ha salido adelante al contar con el informe negativo de la secretaria municipal.

Los concejales no adscritos -que fueron expulsados del PSOE a finales de 2020 por actuar de forma "reiterada" contra las normas del partido- presentaron en la mañana de este lunes la moción de censura con el apoyo de dos ediles del PP -el tercer concejal de los populares aún no ha tomado posesión- y los dos de APIN.

Con todo, un informe negativo de la secretaria municipal ante la condición no adscritos de los cinco ediles que dejaron el grupo del PSOE impidió que el registro de la moción saliese adelante, ya que según la ley actual son considerados como tránsfugas. De este modo, continuará gobernando en minoría el socialista Lois García junto a los otros dos concejales que continúan en el PSOE.

En declaraciones a Europa Press Raquel Fondo, la edil no adscrita que se postulaba como candidata a la Alcaldía a través de la moción, ha avanzado que recurrirán la decisión ante los tribunales al considerar "injusto" que sus votos no sean tenidos en cuenta. "Nosotros no nos consideramos tránsfugas, ellos -los socialistas- nos echaron fuera del partido sin ningún tipo de explicación", ha manifestado.

Además, ha lamentado que, al no salir adelante la moción de censura, vaya a continuar la situación de bloqueo en Ponteceso ante lo que considera una negativa del alcalde a "llegar a acuerdos" con el resto de integrantes de la corporación municipal. "Nosotros hemos sido capaces de reunirnos todos juntos y llegar a un acuerdo", ha destacado para subrayar que seguirán "luchando hasta el final" por Ponteceso y sus vecinos.

EL ALCALDE LLAMA A LA "CORDURA". Tras conocerse que la moción de censura "no cumple los requisitos legales", el regidor Lois García Carballido (PSOE) ha hecho un llamamiento a la "cordura" de la corporación municipal y ha reiterado su dedicación al "progreso de Ponteceso" en un "momento muy complicado para la salud y la economía".

"Pido a los y a las firmantes de la moción de censura que desistan en su intento de suplantar la voluntad de los electores expresada en las urnas", señala el alcalde, que asegura que "cuando lleguen las próximas elecciones, podrán presentarse y el electorado hablará".

"Hasta entonces, tenemos que llegar a acuerdos que favorezcan los intereses de los vecinos y vecinas de Ponteceso. Mi puerta continúa, siempre, abierta", finaliza.

POSTURA DEL PP. Por su parte, en otro comunicado, la dirección del PP de la provincia de A Coruña ha asegurado ser "consciente" de las "dificultades jurídicas" que había para que la moción de censura prosperara. Con todo, ha asegurado que "resultaba el mejor mecanismo para poner de manifiesto, una vez más, la soledad en la que se encuentra el regidor dentro del gobierno municipal".

"En estos momentos, Ponteceso vive una situación inadmisible desde todos los puntos de vista, con un ejecutivo local en clara minoría, aislado políticamente y, lo que es peor, incapaz de gestionar el día a día del municipio", señala el PP provincial.

Los populares apuntan que "los vecinos son los principales perjudicados de un problema generado por la crisis interna que vive la agrupación local del PSOE, de la que se han marchado al grupo de los no adscritos 5 de los 8 concejales que fueron elegidos democráticamente en las urnas".

Por todo ello, la dirección del PP de A Coruña inciden en la "obligación" que, en su opinión, tiene tanto el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, como el secretario provincial del PSdeG, Valentín González Formoso, de "tomar cartas en el asunto" y "resolver una crisis interna" que, conforme apunta, "pasa por la dimisión de García Carballido como alcalde de Ponteceso".