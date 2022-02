Formoso ve "ilóxico" que Feijóo compatibilice a Presidencia da Xunta co PP nacional

O secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, manifestou que é "ilóxico e absurdo" que Alberto Núñez Feijóo compatibilice o cargo de presidente da Xunta co do PP nacional. Neste sentido, a modo de exemplo, afirmou que ve "imposible" defender ao mesmo tempo "o financiamento autonómico de Murcia e o de Galicia".

En declaracións aos medios en Santiago, após reunirse coa ministra de Educación, o líder do PSdeG cre que esa "incompatibilidade" de postos vaise a dar "constantemente" e, por iso, aínda que sinalou que a decisión de Núñez Feijóo é unha "cuestión persoal" e dálle nese sentido o seu tempo, tamén advertiu de que é unha "cuestión de compromiso con Galicia".

Ante preguntas dos xornalistas sobre cando consideraría apropiado que Feijóo decida o seu futuro, Formoso insistiu en que "é unha decisión persoal".

No entanto, advertiu de que, unha vez que tome esa decisión, comezará o "tic tac" para saber se "ten un compromiso de país ou hai un compromiso co resto do Estado".

González Formoso volveu a incidir en que Feijóo ten a responsabilidade de dirixir Galicia e sinalou que o seu compromiso debe ser cos galegos, polo que "calquera outra competencia que esixa compatibilidade máis aló da fronteira de Piedrafita, non ten sentido".