Formoso solicita un encuentro con Feijóo "coa maior urxencia" ante un "momento crítico"

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, solicitó formalmente un encuentro "coa maior urxencia posible" al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para "establecer un marco de diálogo" que permita buscar soluciones a los principales problemas de la comunidad. El líder socialista recordó que, por calendario, "xa toca" un encuentro con el mandatario gallego, después de relevar a Gonzalo Caballero en diciembre, pero además entiende que el "escenario crítico" que afronta Galicia derivado de la crisis global obliga a reforzar el diálogo entre los partidos "centrais" del sistema, como el PSdeG. Por el momento, no hubo un encuentro entre ambos líderes en la condición de presidente de la Xunta y líder del PSOE gallego.

En una rueda de prensa en el Parlamento, acompañado del portavoz Luis Álvarez, el secretario general socialista garantizó que acudirá al encuentro con Feijóo con una "actitude construtiva e positiva" y con "gañas de achegar medidas" para afrontar los principales retos, como los que afrontan los sectores del transporte, la pesca, el campo o la industria vinculados a la subida de la energía y los carburantes.

En este sentido, Formoso adelantó ya algunas de sus propuestas tanto para la Xunta como para el Gobierno central. Entre ellas, la rebaja de peajes en un 75% para profesionales del transporte y del 50% para particulares en las dos autovías de pago gallegas y "tamén nas do Estado", la AP-9 y la A-53. También habló el de As Pontes de la reducción de tarifas eléctricas a través de la bajada de impuestos, la rebaja de tasas portuarias para los barcos o subir la cuantía del bono eléctrico de la Xunta que ayuda a pagar el recibo a familias vulnerables, ya que fueron ayudas pensadas para un marco de precios de la luz mucho más bajo.

También aprovechó Formoso para criticar la gira orgánica de Feijóo para liderar el PP en un momento "histórico" que no necesita una fotografía del presidente de la Xunta fuera de la comunidad. "Preocúpanos esa imaxe de que non se preocupa polo país nun momento de crise que ademais vai ser longa no tempo".

Así, denunció que mientras Feijóo está de campaña, "o mariñeiro de Corme ten o barco amarrado no peirao e o gandeiro de Vilalba o tractor gardado na nave", lamentó. "O PP non ten primarias porque só hai un candidato así que entendemos que a presenza de Feijóo non será tan importante como dirixir este país".