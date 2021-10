Formoso replica a Caballero "ser de derechas es permitir que el PP gobierne"

El aspirante a la Secretaría Xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha replicado a su contrincante en las primarias a liderar el partido, Gonzalo Caballero, que "ser de derechas es permitir que el PP gobierne en las instituciones".

"Mi trayectoria es precisamente la contraria", ha apostillado el también presidente de la Deptuación y alcalde de As Pontes, que ha respondido así a Caballero después de que éste lo acusase de actuar en "convivencia" con el popular Alberto Núñez Feijóo y de representar un proyecto "conservador" para la organización.

El responsable provincial ha hecho estas declaraciones en Lugo, municipio que ha visitado este martes, día de San Froilán, acompañado por la regidora de la ciudad y compañera de partido, Lara Méndez, quien ha apelado a "sumar dentro" del PSdeG para "sumar después fuera" y lograr alcanzar las instituciones.

Preguntado por las palabras de Caballero, el aspirante a hacerse con la Secretaría Xeral ha negado que represente una opción de "derechas" para el Partido Socialista. "Ser de derechas en este país es permitir que el PP gobierne. Mi trayectoria es precisamente la contraria", ha aseverado Formoso en Lugo, un lugar que, según ha incidido, es "un emblema de que los socialistas saben ganarle a la derecha".

En esta línea, ha defendido como aval de sus declaraciones los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales en la provincia de A Coruña. "Por primera vez en democracia, ostentamos más alcaldías que el PP a pesar de los agoreros que decían que A Coruña era territorio el PP. Y son los mismos agoreros que ahora dicen que somos (PSdeG) tercera fuerza porque en Galicia tiene que gobernar el PP", ha remarcado.

El responsable provincial de los socialistas coruñeses ha remarcado que es preciso "entender" y "atender" Galicia, cuestiones que debe asumir el PSOE desde la dirección gallega para "generar ilusión" y "no resignarse a ser tercera fuerza".

"Los gallegos no son del PP", ha sentenciado Formoso, que se ha apoyado en los resultados logrados en las generales de 2019, cuando el PSOE logró ser primera fuerza, o en las municipales de ese mismo año, en el que alcanzaron el gobierno de tres de las cuatro diputaciones y obtuvieron 111 alcaldías.

A renglón seguido, el candidato ha remarcado que "las mismas" personas que depositaron su confianza en el PSOE en generales y municipales de 2019 "votaron mayoritariamente al PP" en las autonómicas del verano de 2020, en las que los socialistas, con Caballero a la cabeza, qudaron relegados a tercera fuerza.

"La ciudadanía tiene que ver que la organización tiene vida, es dinámica y es capaz de hacer autocrítica y reaccionar ante un mensaje tan rotundo como el que envió hace un año", ha sentenciado.

PUERTA ABIERTA AL "TALENTO", COMO BESTEIRO. También se ha referido, a preguntas de los periodistas, a una hipotética vuelta al primer plano de la organización del exsecretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, quien, para Formoso, es "un amgio personal que fue tratado injustificadamente".

"Es una percepción unánime, ya no dentro del partido, sino en la sociedad gallega. Despuntaba políticamente y hubo una clarísima estrategia de tumbarlo por vías que no son democráticas", ha incidido el presidente provincial, que considera que el partido no puede tener "cicatrices permanentes".

"Nadie que no sepa cicatrizar heridas puede ostentar la representación máxima del partido", ha aseverado antes de subrayar que el Partido Socialista necesita "retener" y "captar" talento para llegar a la ciudadanía.

"Es un compañero más, todos los compañeros con talento tienen la obligación de aportar y tendrán la capacidad de participar", ha señalado Formoso cuestionado sobre si entre esas personas se encuentra Besteiro.