Formoso se ratifica en sus palabras acerca del futuro de Besteiro

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, se remitió a las declaraciones realizadas hace unos días en un encuentro informativo sobre la idoneidad de que José Ramón Gómez Besteiro pueda ser candidato del partido a la presidencia de la Xunta en los próximos comicios. "Sobre ese tema ya dije lo que tenía que decir la semana pasada", afirmó este miércoles durante una visita a Ferrol, antes de desviar la respuesta a esa pregunta hacia otras cuestiones fuera del ámbito orgánico.

"Ahora toca seguir preocupándose de la vida y la problemática de las gallegas y gallegos y de cuestiones tan reales como las ayudas de transición, de si Stellantis tiene una plataforma de vehículo eléctrico asignada en el primer semestre, de cuándo empiezan a modernizarse las fragatas F-100 [de Navantia], de si Sentury es una realidad o de si Showa Denko en A Coruña amplía sus instalaciones. Eso es lo que realmente nos tiene que preocupar", enumeró Formoso para zanjar el debate interno del PSdeG sobre Besteiro.

El líder de los socialistas gallegos manifestó hace unos días que, tras el archivo de la última causa que tenía pendiente en el marco de la operación Pulpo, si Gómez Besteiro quería ser candidato a la Xunta contaría con todo su "apoyo por justicia y lealtad personal".

La "mayor carestía" de las últimas décadas

El secretario general del PSdeG aprovechó su visita al mercado de A Magdalena, de Ferrol, para reivindicar las medidas aplicadas por el Gobierno central por la "enorme subida de precios de productos básicos" al tiempo que lamentó la "inacción" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en este ámbito.

Formoso se preguntó "dónde está el Gobierno de la Xunta" ante la "mayor carestía" de las últimas décadas y ensalzó las iniciativas gubernamentales, como la supresión del Iva en varios alimentos de primera necesidad. Al mismo tiempo, subrayó la limitación de los incrementos en alquileres o de peajes en autopistas, además de la continuidad de las bonificaciones por el uso del transporte público.

El líder socialista, que estuvo acompañado en su recorrido por la plaza de abastos por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, sostuvo que, frente a ese paquete social del Ejecutivo central, la Xunta "no implementó" ninguno.

Polo de I+D de energías renovables

Por otra parte, Formoso respaldó la propuesta ferrolana para albergar un polo de I+D sobre energías renovables y puntualizó que no "tendría sentido" que se ubicase en otra zona de Galicia. Al respecto, afirmó que podría existir la "tentación de la Xunta" de desplazarlo a otro lugar, pero insistió en la relevancia de la comarca en "producción de equipos" de este sector. "No vamos a permitir que no se instale en la ría de Ferrol", insistió Formoso.

Además, detalló que el polo se activará con "fondos europeos que vehicula el Estado".