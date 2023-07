Formoso propón reformar o Estatuto para non quedar á cola dos territorios

O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, aproveitou o Día de Galicia para lanzar dúas demandas: unha á sociedade, á que lle pediu "protexer a autonomía galega das forzas reaccionarias que foron derrotadas o domingo" nas urnas e que "ameazan coa involución e o retroceso" en dereitos e liberdades. E a outra aos partidos políticos, aos que chamou a reformar o Estatuto: "Non podemos seguir mirando como nos adiantan outras comunidades, acadando máis competencias", lamentou.

Formoso, acompañado do portavoz municipal dos socialistas rianxeiros, Óscar Rial, depositou a tradicional ofrenda floral diante do busto de Castelao do Paseo da Ribeira, antes de pronunciar un discurso no que ratificou o compromiso do PSdeG "co progreso e o benestar" de Galicia, e co seu idioma, o galego, "unha lingua milenaria" que apelou a "protexer e preservar" para "transmitila ás próximas xeracións".

Do mesmo xeito, expresou a "empatía" dos socialistas co autogoberno galego e coa figura de Castelao, a quen o PSdeG-PSOE "acompañou" na frustrada tramitación do Estatuto de 1936, "que non apoiou a dereita". "Compromiso que os socialistas volveron reeditar en 1981 co apoio ao Estatuto de Autonomía hoxe vixente, que neste caso non foi apoiado polo nacionalismo radical. Fomos a única forza política que estivo comprometida" cos dous procesos estatutarios, reividicou.

E agora, reformar o Estatuto é unha idea á que non renuncia o PSdeG. "Non podemos seguir mirando como nos adiantan outras comunidades, alcanzando máis competencias, mentres nós, que eramos unha autonomía de primeira, seguimos lastrados polo inmobilismo e a parálise".

O líder do PSdeG tamén aludiu ás eleccións xerais do pasado domingo. "Cos seus votos a cidadanía impediu a involución e o retroceso", dixo, antes de engadir que "gañou a política útil, a política que foxe de posicións radicais e traballa por construír un país mellor, dotando de maiores dereitos a maioría social que conforman en gran parte as clases medias e traballadoras".

Con Formoso estiveron en Rianxo a vicesecretaria xeral e alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; o secretario de organización, José Manuel Lage; o responsable da Fegamp, Alberto Varela; e líderes provinciais como o lucense José Tomé ou o ourensán Rafael Rodríguez Villarino.